E per alleviare, almeno un pochino, anche i nostri sensi di colpa nel lasciarlo a casa da solo...

Chiudete la porta alle otto del mattino, borsa sulla spalla, caffè a metà e quella coda che scompare dietro l’angolo del corridoio. Per tutto il tragitto verso l’ufficio, un pensiero fisso: il vostro gatto. Starà dormendo? Starà progettando l’assalto al divano nuovo? O, peggio, si starà sentendo terribilmente solo?

Perché sì, i gatti sono indipendenti, ma fino a un certo punto. Hanno un cervello brillante, un istinto di caccia che non va in pensione e un radar affettivo puntato su di voi. Se resta solo per molte ore senza stimoli, quel mix può trasformarsi in noia, stress, perfino in piccoli drammi domestici. La buona notizia: con qualche gioco scelto bene e un minimo di strategia, potete alleggerire la sua solitudine senza stravolgere le vostre giornate.

Gatto solo in casa: come capire se soffre davvero la vostra assenza

In natura un gatto può passare fino a circa sei ore al giorno a caccia, in tante mini sessioni di meno di 30 minuti. In appartamento, invece, spesso è un “disoccupato di lusso”: ciotola piena, nessuna preda, zero sfide. Il risultato si vede.

Segnali tipici che il vostro gatto fatica a gestire la solitudine: graffi improvvisi su divani e sedie, miagolii lunghi e insistenti quando rientrate, bisogni fuori dalla lettiera, corse notturne stile Formula Uno, oppure il contrario, apatia e poco interesse per il gioco. Qualcuno sfoga lo stress sul cibo, chiedendo crocchette come se non ci fosse un domani.

Non è “dispetto”, è frustrazione. E non significa che non possiate lasciarlo solo. Un gatto adulto sano, con ambiente ricco e sicuro, di solito gestisce senza drammi una classica giornata di lavoro in cui restate fuori sei-otto ore. La chiave è ciò che succede prima, durante e dopo.

La mini routine prima di uscire (che vale più di mille giochi costosi)

Prima di pensare ai giochi, serve la base: acqua fresca (una fontanella, se il vostro è un fan dell’acqua corrente), lettiera pulita e facilmente accessibile, finestre chiuse ma punti d’osservazione sicuri, come mensole o davanzali attrezzati. Un tiragraffi alto, con più piani, vale quanto un abbonamento in palestra.

Poi c’è il vero game changer: i cinque-dieci minuti prima di uscire. Dedicate quel tempo a un gioco predatorio intenso. Bacchetta con piume, topolino che striscia sotto una coperta, cordino con qualcosa che fruscia: muovete “la preda” come se fosse viva, fatela scappare, fermarsi, nascondersi. E, soprattutto, lasciate che alla fine il gatto vinca e “catturi” qualcosa, meglio se con un micro snack.

Così replicate una battuta di caccia completa: ricerca, inseguimento, cattura, mangiare, riposo. Mentre voi affrontate la riunione delle nove, lui molto probabilmente starà già dormendo soddisfatto.

Giochi che il gatto può fare da solo mentre voi siete fuori

Per le ore in cui non ci siete, servono attività auto-gestibili. Pensatele come piccole missioni che si attivano durante la giornata.

Caccia al tesoro col cibo: invece di servire tutto il pasto in una ciotola, dividete una parte delle crocchette in mini porzioni da nascondere in giro per casa. All’inizio potete renderle facili da trovare, poi aumentare la difficoltà. Potete usare scatole con buchi, bottiglie di plastica forate, rotoli di carta igienica ripieni e chiusi ai lati. Ogni boccone trovato è una micro vittoria di caccia.

Puzzle feeder e giochi automatici: i dispenser che rilasciano cibo quando il gatto li spinge o li rotola uniscono movimento e soddisfazione. I giochi automatici con movimento casuale o sensore di movimento tengono viva la sua attenzione anche quando la casa sembra immobile. Sceglieteli senza cordini liberi e controllate che si spengano dopo un po’, così non lo sovrastimolano.

Giochi fai-da-te: una scatola di cartone con qualche apertura diventa un bunker da esplorare per ore. Una pallina di carta ben compattata può fare concorrenza ai giocattoli più chic. Un rotolo di carta igienica trasformato in tunnel-puzzle è perfetto per infilarci crocchette o piccoli giochi. Se vi piace il bricolage, un pon-pon di lana robusta farà impazzire il gatto a colpi e rincorse.

Non dimenticate la verticalità: tiragraffi a torre, mensole, percorsi in alto. Salire, scendere, osservare dall’alto è un’attività mentale oltre che fisica e fa sentire il gatto più sicuro.

E per i gatti sensibili all’erba gatta, qualche peluche imbottito di catnip lasciato in giro può regalare momenti di euforia seguiti da un beato relax.

Quando rientrate: dieci minuti per cancellare otto ore di distanza

Il vero balsamo contro la solitudine, però, siete voi. Non serve passare la serata intera sul pavimento con il puntatore laser, ma almeno due sessioni di gioco condiviso da dieci-quindici minuti al giorno fanno miracoli per umore e legame.

Al rientro evitate di andare subito di corsa a sistemare la spesa. Entrate, salutate con calma, parlate al vostro gatto, poi regalategli una mini sessione di gioco predatorio come quella del mattino. È il suo modo di scaricare l’energia accumulata e di “ritrovarvi”.

Se volete fare un salto di qualità, potete introdurre il clicker training: un semplice click seguito sempre da un premietto. Con un po’ di costanza il gatto può imparare esercizi che lo stancano mentalmente e lo fanno sentire brillante: salire su un tappetino quando lo chiamate, dare la zampa, fare il giro di una sedia. Sono minuti di divertimento, ma anche di comunicazione fine tra voi.

Se, nonostante arricchimento e giochi, notate ancora marcature fuori lettiera, vocalizzazioni disperate per ore, aggressività o totale chiusura, vale la pena parlarne con il veterinario o con un comportamentalista felino. A volte basta un piccolo aggiustamento, altre può servire l’aiuto di un pet sitter che passi a casa o, in alcuni casi, la compagnia di un secondo gatto, introdotto con tempi e modi corretti.

Intanto potete cominciare già da domani: preparate una scatola-puzzle, organizzate una piccola caccia al tesoro e, prima di afferrare le chiavi, regalategli quei famosi cinque minuti di caccia con voi. Vi guarderà uscire, sì, ma con la soddisfazione di chi ha già in agenda una giornata piena.