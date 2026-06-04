C’è un momento preciso in cui la stagione cambia davvero, non è solo una questione di calendario ma di luce, di pelle che si scalda, di desiderio di leggerezza che entra anche nel guardaroba. È lì che gli accessori iniziano a fare la differenza, diventando il punto di partenza di ogni look, il dettaglio capace di raccontare un’attitudine.

Per la Primavera Estate 2026, U.S. Polo Assn. interpreta questo passaggio con una collezione di borse in paglia che profumano di vacanza ma parlano anche alla città, mescolando spirito rilassato e gusto contemporaneo.

Le nuove shopping bag, ampie e leggere, sono pensate per accompagnare ogni momento della giornata, dalla spiaggia alle commissioni urbane, fino agli aperitivi al tramonto, quando la luce dorata diventa parte del look. I materiali effetto paglia, resistenti e sorprendentemente versatili, si declinano in nuance naturali e navy, creando un equilibrio perfetto tra eleganza informale e praticità quotidiana.

Il dettaglio fa la differenza, manici in nastro di cotone con logo a contrasto, finiture in simil pelle, proporzioni generose che trasformano queste borse in alleate di stile prima ancora che in semplici accessori. Le linee sono morbide ma definite, pensate per adattarsi con naturalezza a outfit diversi, dal caftano leggero al completo urbano più essenziale.

Accanto ai modelli più classici, la collezione si arricchisce di nuove interpretazioni della paglia, tra strutture a cesta, silhouette più fluide e lavorazioni traforate che aggiungono movimento e carattere. È un racconto estetico che spazia tra accenti boho e suggestioni sporty, mantenendo sempre una coerenza stilistica riconoscibile.

Come emerge anche dalla linea Somerset, che introduce sei diverse declinazioni della paglia pensate per adattarsi a gusti e occasioni differenti, il tema della versatilità diventa centrale, con design strutturati, morbidi, eleganti o più dinamici, tutti accomunati da un’estetica luminosa e disinvolta.

Non è più solo una borsa da spiaggia, è un vero statement estivo, capace di accompagnare la quotidianità con leggerezza e stile, trasformando anche il look più semplice in qualcosa di immediatamente evocativo.

Con questa collezione, U.S. Polo Assn. conferma la sua capacità di rileggere l’heritage americano in chiave contemporanea, proponendo accessori che non seguono semplicemente le tendenze ma le interpretano, con autenticità e una naturale eleganza, perfette per vivere ogni sfumatura dell’estate.