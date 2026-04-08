Premesso che, se potessimo, staremmo volentieri tutto il giorno con lui, per quante ore possiamo lasciare il nostro gatto da solo a casa? La parola al veterinario.

La scena è questa: uscite di casa la mattina, chiudete la porta e dall’altra parte c’è lui, il vostro gatto, che vi guarda come se steste partendo per un lungo viaggio. Sapete bene che non è un peluche, ma siete anche convinte che "tanto i gatti sono indipendenti". Poi, in metro, arriva la domanda scomoda che vi getta nello sconforto: e se invece stesse soffrendo?

Sì, si può lasciare il gatto solo a casa (anche perché quasi sempre è una necessità). Ma molto meno "alla leggera" di quanto si possa pensare. Il punto non è solo per quante ore o per quanti giorni, molto dipende da che gatto avete, in che casa vive, e come organizzate la vostra assenza. Tradotto: non basta riempirgli la ciotola e sperare che se la cavi.

Il mito del gatto indipendente (e cosa succede davvero quando resta solo)

I gatti hanno la fama di essere distaccati, ma in realtà non è così. Di sicuro sono molto abitudinari: stessi orari di pappa, stessi giretti per casa ma anche stesso orario in cui voi rincasate. Quando questa routine cambia, molti felini vanno in crisi.

I segnali classici di un gatto che soffre la solitudine? Miagolii insistenti, pipì fuori dalla lettiera, mobili graffiati, eccessiva pulizia del pelo fino a creare chiazze senza pelo, perdita di appetito o fame nervosa.

Alcuni diventano appiccicosissimi al vostro rientro, altri vi ignorano deliberatamente tipo ghosting emotivo. La noia, in un appartamento senza stimoli, amplifica tutto questo.

Quante ore può stare il gatto da solo a casa?

Non esiste un numero magico uguale per tutti, ma ci sono linee guida sensate.

Gattini sotto i sei mesi

Sono neonati travestiti da felini. Hanno bisogno di pasti frequenti, supervisione e socializzazione. Lasciarli soli per più di due o tre ore, soprattutto appena arrivati in casa nuova, è davvero chiedere troppo: rischiano incidenti domestici, ipoglicemia, panico. Se non potete farlo voi serve qualcuno che passi almeno a controllarli.

Gatto adulto sano e abituato

Il classico micio di casa, equilibrato e in salute, di solito tollera bene una vostra assenza di otto-nove ore, quindi la tipica giornata lavorativa. Per arrivare a questo, però, deve esserci stato un percorso graduale: prima uscite brevi, poi sempre un po’ più lunghe. Le famose ventiquattro ore da solo possono essere gestibili solo come eccezione, in una casa super organizzata, e con un gatto già abituato. Non è un format da replicare ogni weekend.

Gatti anziani, malati o ansiosi

Se il gatto è anziano, ha patologie, assume farmaci o appartiene a razze molto legate all’umano di riferimento, come Ragdoll o Maine Coon, la tolleranza alla solitudine cala drasticamente. In questi casi meglio non lasciarlo solo per un’intera giornata: dopo quattro-sei ore ci vorrebbe una persona che controlli appetito, lettiera o eventuali sintomi strani.

Per quanti giorni è sicuro lasciarlo solo?

Un giorno intero (circa 24 ore)

Qui entriamo nella zona grigia. Un gatto adulto, sano, abituato, in una casa preparata alla perfezione, può cavarsela per un giorno. Ma già dopo ventiquattro ore la lettiera è sporca, l’acqua può essere finita o sporca, il cibo terminato, e il carico mentale inizia a salire. Prendetelo come massimo eccezionale, non come regola.

Un weekend fuori città

Lasciare il gatto completamente solo per quarantotto ore, senza nessuno che passi a controllarlo, non è una buona idea, neanche con i dispenser automatici ovunque. Per un weekend serve almeno una visita al giorno di una persona fidata o di un cat sitter: cambio dell'acqua, cibo fresco, lettiera pulita, dieci minuti di gioco sono il minimo sindacale.

Tre-quattro giorni, una settimana, quindici giorni

Qui la risposta è semplice: NO! Il gatto non può restare solo. Punto. In questi casi le opzioni sono tre: lasciarlo a casa ma con visite quotidiane (anche due al giorno se è anziano o malato), scegliere una pensione per gatti ben gestita, oppure portarlo con voi ma solo se è già abituato a viaggiare e la meta è davvero pet friendly.

Come organizzare casa (e vacanze) se il gatto resta da solo

Prima di chiudere la porta, pensate alla vostra casa come a un mini boutique hotel felino.

Acqua : più ciotole in stanze diverse o una fontanella, sempre ben riempite.

: più ciotole in stanze diverse o una fontanella, sempre ben riempite. Cibo : quantità giuste di secco, meglio se con distributore automatico se state via molte ore; l’umido si deteriora in fretta.

: quantità giuste di secco, meglio se con distributore automatico se state via molte ore; l’umido si deteriora in fretta. Lettiera : pulita e facilmente accessibile; se avete più gatti, valutate più cassette.

: pulita e facilmente accessibile; se avete più gatti, valutate più cassette. Stimoli : tiragraffi, mensole su cui arrampicarsi, palline, puzzle feeder, scatole in cui infilarsi, una finestra sicura da cui guardare il mondo.

: tiragraffi, mensole su cui arrampicarsi, palline, puzzle feeder, scatole in cui infilarsi, una finestra sicura da cui guardare il mondo. Ambiente : temperatura confortevole, un po’ di luce naturale, radio o tv a basso volume possono smorzare il silenzio.

: temperatura confortevole, un po’ di luce naturale, radio o tv a basso volume possono smorzare il silenzio. Sicurezza: zanzariere robuste, balconi protetti, detersivi, fili e piante tossiche fuori portata.

Per assenze di più giorni, la soluzione migliore, come dicevamo, è lasciare il gatto a casa e organizzarsi con un cat sitter o un amico che passi ogni giorno. Lasciate istruzioni chiare su dosi, orari, carattere del micio e numero del veterinario. La pensione per gatti diventa un piano B in caso di necessità, da scegliere dopo avere visitato la struttura. Portarlo con voi funziona solo se il gatto è davvero sereno in trasferta: viaggio, rumori, nuovi odori possono stressarlo più della vostra assenza.

Segnali che vi state allontanando troppo

Se al rientro trovate bisogni fuori lettiera, graffi ovunque, miagolii disperati, ciotole piene perché non ha mangiato o, al contrario, un gatto che divora tutto e poi vomita, il messaggio è chiaro: le vostre assenze sono diventate eccessive per il suo equilibrio.

Anche un cambiamento radicale di carattere, da socievole a schivo o viceversa, è un campanello d’allarme. In questi casi ha senso parlare con il veterinario, rivedere orari, organizzazione domestica e, se serve, coinvolgere un comportamentalista felino. Il gatto non parla, ma il suo modo di stare solo vi racconta moltissimo.