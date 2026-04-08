È arrivato il momento di scegliere un paio di sandali con tacco nuovi per la bella stagione: fatevi sotto!
Presto, prenotate subito la pedicure! Sì, perché è giunto il momento che tanto aspettavamo: dopo i lunghissimi mesi invernali, è arrivata finalmente la bella stagione (ehm, almeno finché il meteo regge). E con lei, naturalmente, anche la voglia di rispolverare i nostri adorati sandali.
I modelli a cui non possiamo proprio resistere? Quelli con tacco, che domande! Non serve che siano altissimi, per carità, vanno benissimo anche tacchi di altezza media per girarci anche di giorno con facilità.
Sta di fatto che indossarli ci fa subito sentire meglio. È così anche a voi? Bene, allora questa selezione farà decisamente al caso vostro. Abbiamo preparato infatti una lista di sandali con tacco a dir poco favolosi!
La scelta oltretutto, così ampia e variegata, promette di accontentare i gusti più disparati: si spazia dai modelli con listini incrociati e tacco comodo perfetti per le occasioni daily, alle varianti gioiello, l'ideale per cerimonie eleganti e serate speciali.
Dai sandali infradito - un modello abbastanza divisivo (c'è chi li ama e chi li detesta!) ma indubbiamente cool - a quelli con plateau che permettono di "svettare" senza rinunciare al comfort.
Parlando di nuance, oltre al classico nero passe-partout e alle tonalità metallizzate oro e argento, via libera anche ai colori sorbetto più golosi. E voi quale sfoggereste subito?
Sandali con tacco: le varianti più chic della primavera 2026
Sandali metallizzati con listini incrociati, STEVE MADDEN
Credits: stevemadden.it
Sandali con borchie, TOSCA BLU
Credits: toscablu.com
Sandali bordeaux con rosa dorata, ROUJE
Credits: rouje.com
Sandali infradito, MARELLA
Credits: it.marella.com
Sandali in vernice celeste, LAZZARI
Credits: lazzarionline.com
Sandali con cinturino alla caviglia, ZARA
Credits: zara.com
Sandali a pois, MANGO
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Sandali silver con plateau, JONAK
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Sandali in suede con maxi gemma, JEFFREY CAMPBELL
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Sandali con intrecci, H&M
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Sandali dorati con tacco midi, PULL&BEAR
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