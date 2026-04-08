C'è chi appena spunta il primo raggio di sole, vorrebbe subito tirar fuori i suoi sandali con tacco preferiti...e poi c'è chi mente

Presto, prenotate subito la pedicure! Sì, perché è giunto il momento che tanto aspettavamo: dopo i lunghissimi mesi invernali, è arrivata finalmente la bella stagione (ehm, almeno finché il meteo regge). E con lei, naturalmente, anche la voglia di rispolverare i nostri adorati sandali.

I modelli a cui non possiamo proprio resistere? Quelli con tacco, che domande! Non serve che siano altissimi, per carità, vanno benissimo anche tacchi di altezza media per girarci anche di giorno con facilità.

Sta di fatto che indossarli ci fa subito sentire meglio. È così anche a voi? Bene, allora questa selezione farà decisamente al caso vostro. Abbiamo preparato infatti una lista di sandali con tacco a dir poco favolosi!

La scelta oltretutto, così ampia e variegata, promette di accontentare i gusti più disparati: si spazia dai modelli con listini incrociati e tacco comodo perfetti per le occasioni daily, alle varianti gioiello, l'ideale per cerimonie eleganti e serate speciali.

Dai sandali infradito - un modello abbastanza divisivo (c'è chi li ama e chi li detesta!) ma indubbiamente cool - a quelli con plateau che permettono di "svettare" senza rinunciare al comfort.

Parlando di nuance, oltre al classico nero passe-partout e alle tonalità metallizzate oro e argento, via libera anche ai colori sorbetto più golosi. E voi quale sfoggereste subito?

Sandali con tacco: le varianti più chic della primavera 2026

Sandali metallizzati con listini incrociati, STEVE MADDEN

Credits: stevemadden.it

Sandali con borchie, TOSCA BLU

Credits: toscablu.com

Sandali bordeaux con rosa dorata, ROUJE

Credits: rouje.com

Sandali infradito, MARELLA

Credits: it.marella.com

Sandali in vernice celeste, LAZZARI

Credits: lazzarionline.com

Sandali con cinturino alla caviglia, ZARA

Credits: zara.com

Sandali a pois, MANGO

Credits: shop.mango.com

Sandali silver con plateau, JONAK

Credits: jonak-paris.com

Sandali in suede con maxi gemma, JEFFREY CAMPBELL

Credits: jeffreycampbellshoes.com

Sandali con intrecci, H&M

Credits: 2.hm.com

Sandali dorati con tacco midi, PULL&BEAR

Credits: pullandbear.com