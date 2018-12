D'ora in poi William e Kate festeggeranno sempre il Natale con la famiglia reale e non più con i genitori Middleton. Ecco perché e come passeranno le feste

Kate Middleton è ormai una madre super busy con i suoi tre figli. Lei e suo marito, il principe William si preparano ad affrontare le feste con il principe George, 5 anni, la principessa Charlotte, 3, e il principe Louis, nato lo scorso aprile.

Per i bambini così piccoli il Natale è una grande festa, soprattutto se si tratta di un Natale in pieno stile Royal Family inglese.

Infatti, nuovi rumors sostengono che la coppia abbia deciso che da ora in poi passeranno ogni Natale con la Regina Elisabetta & Co - e non con la famiglia Middleton.

Le motivazioni della scelta

I tabloid riferiscono che i duchi di Cambrdige non hanno più intenzione di trascorrere i Natali a venire con la famiglia di Kate, e che quindi passeranno tutte le future vacanze con i reali.

Perché? Perché, tristemente, il principe Filippo sta invecchiando. E così anche la Regina Elisabetta II.

«D'ora in avanti, Kate e William continueranno a festeggiare a Sandringham ogni vigilia e ogni Natale, invece di alternare come facevano prima - racconta una fonte, aggiungendo che la coppia - visiterà i Middleton nel Berkshire più tardi durante le festività natalizie».

E ancora: «Con l'avanzare dell'età della Regina e del principe Filippo, saltare i festeggiamenti di Natale non è più un'opzione».

Il programma della Royal Family per Natale

Monarca e consorte si sono recati a Sandringham già ieri in serata per prepararsi per al Natale.



Secondo varie fonti, il resto della famiglia arriverà il 23 dicembre, e si stabilirà nella casa di campagna in ordine di arrivo - con il principe Carlo e Camilla, la duchessa di Cornovaglia, che saranno probabilmente gli ultimi ad arrivare.

In programma tanti festeggiamenti e altrettanti giochi.

Alcune fonti infatti rivelano che alla Regina Elisabetta piaccia dare spettacolo la notte di Natale, quando si lascia andare nelle sue interpretazioni di leaders del mondo e VIP che ha incontrato durante i suoi viaggi.

