I rumors dicono che la Regina Elisabetta abdicherà entro i prossimi tre anni. I protocolli per quell'occasione sono svariati, ma nel frattempo lei stessa organizza il lavoro di figli e nipoti per il futuro

La Regina Elisabetta è - a mani basse - la monarca più famosa al mondo.

A 92 anni, 66 dei quali passati a governare il Regno Unito, la Regina Elisabetta di cose ne ha viste e ne ha fatte; ma purtroppo a tutto c'è una fine.

I rumors sostengono che la Regina abdicherà entro i prossimi tre anni, cioè quando compirà i 95 anni d'età e andra in (meritata) pensione, lasciando il posto al figlio maggiore, il principe Carlo.

Anche se non sappiamo con certezza se questo accadrà veramente, a un occhio attento sembra proprio che l'anziana monarca abbia già iniziato ad affidare alcune delle sue funzioni ufficiali ai membri più giovani della Royal Family, con Kate Middleton in prima linea, ma anche il principe William, il principe Harry e il principe Carlo, che raccolgono la loro giusta quota di lavoro.

Anche alla new entry Meghan Markle è stato dato il suo primo compito ufficiale direttamente dalla Regina: alcune fonti del The London Times rivelano infatti la Duchessa e Elisabetta II sono in trattative su quale organizzazione sia più adatta a Meghan.

(Continua sotto la foto)

Il lavoro della Regina Elisabetta

Attualmente, la Regina è il patrono di circa 600 organizzazioni, il che è una tonnellata (non solo) per una persona della sua età.

Da qualche anno lei stessa sta facendo il possibile per ridurne il numero: ha iniziato nel 2016, quando lasciò ad altri membri della famiglia 25 organizzazioni, e sottraendosi quindi da questi lavori.

Ad esempio, da accanita appassionata di tennis, Kate Middleton ha ricevuto dalla Regina il patronato di Wimbledon proprio quest'anno, e il principe Carlo ha assunto una serie di compiti simbolici, tra cui la deposizione di una corona di fiori in occasione della Giornata della Memoria; un compito che la Regina stessa ha svolto per anni.

Quando lei lascerà il trono, i suoi patrocini saranno passati al principe Carlo, che diventerà re.

La Regina può scegliere il suo successore?

Naturalmente, i protocolli per quando la regina Elisabetta morirà sono svariati, ma è quello che succederà in questi prossimi mesi, e come probabilmente organizzerà tutti i figli e i nipoti, il primo segnale di cosa succederà nel futuro.

Ma una domanda che moltissimi si sono sempre fatti è: la Regina Elisabetta ha il permesso di conferire la corona al membro della famiglia che preferisce elundendo la normale linea di successione al trono?

Nonostante laRegina sia in realtà esentata da molte leggi britanniche (può anche guidare senza patente), le regole della successione reale sono molto rigide.

La successione è fissa, il ciò significa che, indipendentemente dagli accaduti, o da ciò che gli inglesi stessi possono volere, la Regina è obbligata a seguire la linea di successione stabilita.

La Regina non ha scelta dunque: il principe Carlo sarà il suo successore sul trono d'Inghilterra.

Nel caso dovrebbe essere lui, una volta Re, a decidere di abdicare a sua volta a vantaggio del figlio William.



Nella storia della Corona inglese non sarebbe certo il primo a rifiutare il ruolo.