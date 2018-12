Meghan Markle festeggerà il Natale con la Royal Family e il principe Harry le ha severamente vietato una sola cosa: battere la Regina al gioco dei mimi

Il principe Harry e Meghan Markle si stanno preparando a festeggiare il loro primo Natale da coppia sposata, insieme a tutta la Royal Family e a mamma Doria.

** La Regina infrange il protocollo e invita la mamma di Meghan a Natale **

Ma nonostante l’ex attrice di Suits sembri molto rilassata durante le sue apparizioni e a suo agio in eventi pubblici, è in fondo ancora una new entry e ha tanto da imparare sull’etichetta dei Windsor.

Per sua fortuna il principe Harry è dalla sua parte e le dà sempre consigli e avvertimenti sulle tradizioni della Royal Family da rispettare. E ora che si avvicinano le feste, tra strepitosi party presso la Sandringham House a Norfolk e divertenti regali, si dice che il Natale a casa Windsor sia uno spasso.

Tranne per le regole da seguire, ovviamente.

Per questo il principe Harry ha avvisato Meghan di una cosa che non deve assolutamente fare durante le feste: battere la Regina Elisabetta al gioco dei mimi.

Ecco cosa Meghan non deve assolutamente fare

Il principe Harry ha detto alla moglie Meghan di andarci piano con il suo talento da attrice durante i giochi di Natale.

Alcune fonti infatti rivelano che alla Regina Elisabetta piaccia dare spettacolo la notte di Natale, quando si lascia andare nelle sue interpretazioni di leaders del mondo e VIP che ha incontrato durante i suoi viaggi.

Per questo il principe Harry, che è super protettivo con Meghan e vuole renderle le vacanze di Natale il più easy possibile, ha detto: «Le battute e i regali sono molto sdolcinati e la vita è grandiosa, ma il protocollo è inflessibile e terrorizza la vita dei nuovi arrivati».

Una fonte ha infatti rivelato che «Ai reali non piacciono gli show-off e i nuovi arrivati che si mettono in mostra. Infatti a tutta la famiglia piace giocare al gioco dei mimi durante la notte di Natale, ma nessuno deve battere la Regina».

La Duchessa del Sussex deve quindi frenare lo spirito competitivo e lasciare il primo premio alla Regina Elisabetta.

** Meghan Markle si ripropone ogni anno sempre gli stessi 4 buoni propositi **

I regali di Natale in casa Windsor

La famiglia reale ha una tradizione anche per quanto riguarda i regali di Natale.

La Duchessa del Sussex, che ha passato il Natale con la Royal Family anche l’anno scorso, ha infatti capito che non si tratta di un normale Natale.

Per quanto riguarda i regali infatti, niente cose costose o volte a impressionare i membri della famiglia, quanto piuttosto “gag gift” cioè regali divertenti.

Lo chef della famiglia reale, Darren McGrad, aveva infatti detto: «Non si deve trattare di qualcosa di veramente sorprendente o di un orologio Cartier; più il regalo è pazzo ed eccentrico più lo ameranno».

Lo scorso Natale Meghan aveva comprato un piccolo criceto giocattolo (che cantava anche) con una piccola corda per Sua Maestà.

Lo chef aveva detto: «È stato un regalo molto divertente, specialmente quando i corgi cercavano di afferrare il giocattolo».