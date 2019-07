Tra le skills necessarie per candidarsi come assistente personale di William e Kate attenzione ai dettagli, competenze tecnologiche e riservatezza

A tutti coloro che sognano di lavorare con la famiglia reale: c'è una nuova opportunità.

Kensington Palace ha appena lanciato un'offerta di lavoro per una sorta di assistente personale di Kate Middleton e William.

La coppia ha infatti pubblicato un annuncio di lavoro per «Coordinatore dell'agenda» sul sito web ufficiale, per aiutarli a organizzare i loro programmi sempre più intensi.

Volete saperne di più? Ecco chi può candidarsi e come.

Tutto quello da sapere sul lavoro

Secondo l'annuncio, la posizione, che ha sede a Kensington Palace, comporta «La gestione di complesse agende per assicurare il coordinamento scorrevole ed efficace di impegni ed eventi».

Al candidato prescelto sarà inoltre richiesto di supervisionare gli aggiornamenti degli eventi, fornire regolari briefing e assicurare che tutti gli eventi e gli impegni siano registrati in modo accurato.

Tra le skills necessarie per lavorare per il Duca e la Duchessa di Cambridge c'è un'impeccabile attenzione al dettaglio, competenze tecnologiche avanzate e la capacità di mantenere la riservatezza e la discrezione in ogni momento.

Sul sito ufficiale non è stato rivelato l'ammontare del salario per la posizione lavorativa, si dice però che si tratta di un lavoro da 37,5 ore a settimana.

Se foste interessati a lavorare per il principe William e Kate Middleton, aggiornate il curriculum e candidatevi qui per questa posizione prima del 22 luglio.

Good luck!