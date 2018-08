Da Beyoncé a Hugh Jackman e Karlie Kloss: ecco tutte le star che quest'anno hanno scelto l'Italia per le loro vacanze e dove provare ad avvistarli

Che l'Italia sia una delle mete preferite delle star di tutto il mondo è cosa nota e non ci stupisce.

Tra mare, cibo e cultura il nostro paese ha moltissimo da offrire, compreso il calore della gente e il giusto compromesso tra privacy e celebrità.

Se vip del calibro di Sting e George Clooney ormai da tempo hanno scelto il Belpaese come seconda dimora, ce ne sono altre che non perdono occasione per fare un salto, o meglio un tuffo durante le vacanze.

L'estate 2018 è solo all'inizio, eppure ha segnato già un record.

Ecco chi sono le star avvistate finora e dove provare a intercettarle.

(Continua sotto la foto)

Un post condiviso da Beyoncé (@beyonce) in data: Lug 2, 2018 at 3:56 PDT

Beyoncé e Jay Z

Bey e Jay hanno girato le coste più belle del nostro paese a bordo di uno yacht super lusso.

**Qui le foto dello yacht da 1 milione di euro a settimana e delle loro vacanze**

Insieme a Blue Ivy e ai gemelli Rumi e Sir sono salpati da Siracusa per fare un giro della Sicilia, visitare la Costiera Amalfitana e costeggiare la Sardegna.

Un post condiviso da Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) in data: Lug 10, 2018 at 10:53 PDT

Kourtney Kardashian

La reality star ha fatto un giro in barca costeggiando la parte italiana del Mediterraneo.



La sorella di Kim, insieme alla figlia Penelope e al fidanzato Younes Bendjima si è fermata in particolare davanti alla riviera ligure (quella che vedete alle sue spalle è Portofino) e ha visitato Roma.







Un post condiviso da Hugh Jackman (@thehughjackman) in data: Lug 20, 2018 at 6:05 PDT

Hugh Jackman

L'attore si è rilassato a bordo di una barca che lo portava in alcuni dei luoghi più belli della Costiera amalfitana.



D'obbligo una tappa a Capri, per un tuffo nell'acqua cristallina e un giro di shopping insieme alla moglie.







Un post condiviso da Kate Hudson (@katehudson) in data: Giu 28, 2018 at 3:30 PDT

Kate Hudson

Con la gravidanza che avanza l'attrice ha optato per qualche giorno di relax tra le colline toscane.



Insieme al fidanzato, poi, ha deciso di andare alla scoperta di Siena e dei suoi tesori medievali.







Un post condiviso da Liam Payne (@liampayne) in data: Lug 9, 2018 at 3:04 PDT

Liam Payne

Fresco di separazione, l'ex One Direction si è rifugiato nella calma del Lago di Como.



Sul suo profilo Instagram sono diverse le foto che lo ritraggono nelle ville più belle del Lario con lo sguardo perso verso l'orizzonte o mentre si diverte in barca.







Un post condiviso da Will Smith (@willsmith) in data: Lug 16, 2018 at 7:21 PDT

Will Smith

L'attore ha scelto la Sicilia e in particolare le Isole Eolie per le vacanze insieme alla famiglia.

Sui social, oltre a questa foto che sancisce l'inizio delle ferie, ha pubblicato i video delle sue immersioni a largo di Lipari. Al suo fianco la moglie Jada e i figli Willow e Jaden.





Un post condiviso da Serena Williams (@serenawilliams) in data: Lug 26, 2018 at 6:36 PDT

Serena Williams



È finita sulle prime pagine di tutti i giornali la gaffe della tennista, che in una delle Stories su Instagram ha definito il Campanile di San Marco a Venezia «La torre di Raperonzolo».



Un post condiviso da Karlie Kloss (@karliekloss) in data: Lug 23, 2018 at 9:01 PDT

Karlie Kloss

È proprio in Italia che la modella ha ricevuto la proposta di nozze da parte del suo fidanzato storico.



Insieme hanno corso sulle moto d'acqua al largo di Portofino e si sono rilassati a Capri.







Un post condiviso da Zoe Saldana (@zoesaldana) in data: Lug 11, 2018 at 3:48 PDT

Zoe Saldana

L'attrice si muove ormai come un'autoctona, grazie al suo matrimonio con l'italiano Marco Perego.



Quest'anno ha fatto un giro per la Toscana, trascorrendo qualche giorno a Forte dei Marmi e visitando anche Firenze.







Un post condiviso da Lily Collins (@lilyjcollins) in data: Lug 22, 2018 at 7:34 PDT

Lily Collins

L'attrice ha trascorso quasi un mese via per le vacanze.



La sua meta preferita? Ischia, di cui ha fatto un vero e proprio reportage sul suo profilo Instagram.