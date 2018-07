Beyoncé e Jay-Z sono in vacanza in Italia a bordo di uno yacht da 180 milioni: vi portiamo a bordo a sbirciarne gli interni

Beyoncé e Jay-Z sono in vacanza in Italia a bordo di uno yacht del valore di 180 milioni di euro.



La coppia più volte ha scelto il nostro paese per concedersi qualche giorno di pausa e relax e anche questa volta ha optato per la Costiera amalfitana, per le sue acque blu, la sua cucina e i suoi paesaggi.



Bey e Jay hanno appena concluso le tappe europee del loro tour mondiale e prima di rimettersi in viaggio per la fase conclusiva hanno deciso di godersi qualche giorno al mare lontano dai riflettori.



Una vacanza che niente ha da invidiare agli hotel extralusso, considerato il valore della barca e le commodities a bordo.



Vi portiamo a curiosare all’interno: sfogliate la gallery.



(Continua sotto la gallery fotografica)

© foto credit Yacht Charter Fleet

Lo yacht appartiene al miliardario americano Shahid Khan, che lo affitta all’astronomica cifra di 1,2 milioni di euro a settimana, stando a quanto scoperto dal The Mail Online.



Un costo esorbitante, ma non per Bey e Jay che, secondo le stime di Forbes, avrebbero un patrimonio che supera i 1250 miliardi di dollari.



Gli interni sono stati disegnati dal designer Reymond Langton, mentre l’esterno è progettato dall’architetto navale Espen Oeino.



All’interno si trovano diverse camere da letto e zone comuni, oltre a una sala cinema, un eliporto, un campo da basket e una piscina.



Dove avvistare Beyoncé in Italia

Bey e Jay sono salpati da Siracusa a bordo del lussuosissimo yacht e stanno facendo un giro per le più belle coste italiane, da Capri a Ponza, dalla Sardegna alla Sicilia.



È stata la stessa cantante a condividere sul suo sito alcuni scatti della loro vacanza, tra musei, mare e relax.

Nelle foto si vedono anche i piccoli Rumi e Sir, decisamente cresciuti rispetto all’ultima volta che li avevamo visti, appena nati, in braccio alla madre.



Dalle immagini pare che la coppia stia trascorrendo una nuova luna di miele, anche se la vera star è ormai Blue Ivy.