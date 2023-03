La sfilata di Victoria's Secret tornerà alla fine di quest'anno dopo lo stop del 2019. Ecco cosa c'è da sapere e cosa ne pensa il pubblico

Il Victoria's Secret Fashion Show sta per tornare, con una versione completamente nuova della famosissima sfilata.

La notizia è diventata ufficiale in queste ore, dopo che il marchio di lingerie ha annunciato che sta cercando di rinnovare il suo show, che una volta era una delle più attese (e seguite) sfilate al mondo.

«Continueremo ad appoggiarci alla spesa di marketing per investire nel business... e anche per supportare la nuova versione della nostra sfilata di moda, che arriverà entro la fine dell'anno», ha confermato un rappresentante del brand.

Un portavoce di Victoria's Secret ha anche sottolineato che lo spettacolo «rafforzerà il nostro impegno a sostenere le voci delle donne e le loro prospettive uniche».

Al momento non è ancora stata rilasciata una data ufficiale e non sono stati annunciati ulteriori dettagli su come si svolgerà lo show. Siamo sicure che sarà lo stesso brand ad aggiornare i fan riguardo l'evento sui suoi canali social.

**Quanto guadagnano le modelle di Victoria's Secret più pagate**

(Continua sotto la foto)

Torna il Victoria's Secret Fashion Show: cosa ne pensa il pubblico?

Il ritorno in passerella degli angeli di Victoria's Secret arriva quattro anni dopo che lo spettacolo è stato cancellato. A causare lo stop nel 2019 le polemiche sulla relazione tra l'ex CEO del marchio Les Wexner e Jeffrey Epstein e le crescenti critiche sulla mancanza di diversità e inclusione del brand.

La società ha dovuto anche affrontare accuse di bullismo e creazione di una cultura della misoginia.

Il primo Victoria's Secret Fashion Show si è svolto nell'agosto 1995, ed è continuato per tutti gli anni a seguire.

Nei due decenni, lo spettacolo ha visto esibizioni di artisti del calibro di Katy Perry, Maroon 5, Jay-Z, Kanye West, Taylor Swift, Harry Styles, Ariana Grande, Ed Sheeran, Rihanna, Justin Bieber, Bruno Mars, Justin Timberlake e molti altri. Una pratica, questa, iniziata quando il brand ha deciso di incorporare un elemento di performance nelle sue sfilate.

Dal suo stop nel 2019 ad oggi, ci si è chiesti molto se il Victoria's Secret Fashion Show fosse ancora rilevante o appropriato per l'attuale clima socio-culturale e per il mondo della moda.

Non è chiaro cosa comporterà la nuova sfilata, ma le reazioni online all'annuncio sono state contrastanti.

Alcuni si sono affrettati a definire il rinnovamento del brand e il suo obiettivo di «sostenere le voci delle donne» niente altro che una pessima strategia marketing. Altri erano più cautamente ottimisti.

Noi invece riserveremo il nostro parere fino a quando non vedremo effettivamente la sfilata e capiremo se Victoria's Secret è diventata davvero inclusiva o se tutto questo è solo meramente performativo.