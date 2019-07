Per la prima volta dopo 23 anni niente Angeli in passerella: Victoria's Secret ha cancellato il suo Fashion Show. Ecco cos'è successo

Victoria’s Secret ha cancellato il Fashion Show.

La sfilata più attesa dell’inverno, quella che vede calcare le passerelle delle donne più belle del mondo (non a caso soprannominate Angeli), è stata accantonata dal marchio di lingerie, per la prima volta dopo 23 anni.

Voci di un possibile forfait erano già in circolazione da qualche mese, ma ora è arrivata la conferma definitiva da parte di una delle modelle da anni tra le protagoniste dell’evento, Shanina Shaik.

L’indossatrice, durante un’intervista al Daily Telegraph ha infatti dichiarato:

«Sfortunatamente quest’anno non ci sarà lo show ed è una cosa che mi spiace perché non sono abituata. Di solito in questo periodo mi alleno e mi preparo come Angelo».

(Continua sotto la foto)

Ufficialmente non sono state rilasciati commenti da Victoria’s Secret che motivino questa decisione, ma la Shaik ipotizza che si tratti di un tentativo del brand di ridefinirsi e riposizionarsi.

Tra le spiegazioni più in voga tra gli addetti ai lavori quella per cui la sfilata del marchio ormai facesse discutere più per le diete e la preparazione fisica delle sue modelle che per le creazioni.

Specie in un periodo, come quello attuale, in cui si fa sempre più attenzione a promuovere l’accettazione del proprio corpo in netto contrasto con i rigidi canoni imposti dal marchio.

Ad ogni modo, secondo Shanina Shaik, Victoria’s Secret «starebbe lavorando su nuovi modi per realizzare lo show e renderlo nuovamente tra i più belli del mondo».

** Ecco perché Karlie Kloss ha smesso di lavorare per Victoria's Secret **