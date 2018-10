Il marchio di lingerie sexy e ultra femminile sta per aprire i battenti anche da noi. Il suo primissimo punto vendita italiano sarà a Roma, con opening ufficiale previsto per questo inverno



Dopo i negozi dedicati ai profumi e alle le collezioni per la cura del corpo, Victoria’s Secret finalemente aprirà il primo negozio italiano dedicato all'intimo che l'ha reso uno dei marchi più amati del settore lingerie.



L’intera gamma di prodotti del brand sarà disponibile a partire da questo inverno presso lo store di Victoria’s Secret nella capitale, nel Centro Commerciale Porta di Roma.



Con un assortimento completo delle iconiche collezioni di lingerie del marchio, incluse Body by Victoria, Very Sexy, Dream Angels e Bombshell, anche in Italia il guardaroba femminile potrà finalmente arricchirsi di vere "chicche" in stile boudoir.



Ma anche le fan del casual style e del taglio sportivo non rimarranno deluse: dalla T-Shirt Bra ai capi della linea sportiva del brand, Victoria Sport, la versatilità farà da filo conduttore con proposte che si adattano alle silhouette e ai gusti di chiunque.



Inoltre sarà presente anche la linea Victoria’s Secret Pink, una capsule di reggiseni, slip, articoli sportivi e prodotti beuty dedicati alle ragazze in età universitaria.