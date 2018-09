È nata Tinder U, una versione dell'app creata apposta per studenti universitari. Ecco come funziona, cosa cambia e cosa saperne

Preparate il cellulare: c'è una nuova versione di Tinder da scaricare.

Si chiama Tinder U ed è pensata appositamente per gli studenti universitari.

Il vecchio Tinder (sempre comunque attivo) ha trasformato il modo in cui le persone si conoscono e hanno appuntamenti: basta uno swipe e poi aspettare e vedere se si è compatibili.

Ma dopo che alcuni utenti hanno espresso preoccupazioni circa l'età effettiva degli iscritti e la sempre più elevata mancanza di compatibilità, Tinder ha introdotto una nuova versione indirizzata esclusivamente per un pubblico più giovane.

Ecco qualche dettaglio in più.



(Continua sotto il post)

Perché è nato



Come detto, in primo luogo Tinder U è nato per il bisogno degli utenti.

L'elevata differenza d'età degli iscritti ha fatto sì che i creatori dell'app sviluppassero questa nuova versione per i più giovani.

Ma non solo. Tinder U si rivolge agli studenti universitari che desiderano entrare in contatto con altri studenti del campus e delle scuole vicine, indipendentemente dal fatto che stiano cercando un appuntamento, un partner di studio o un compagno di viaggi.

A quanto pare dunque la piattaforma è stata progettata non solo per le relazioni romantiche, ma per l'educazione, i rapporti sociali e casuali con i colleghi locali, con il potenziale obiettivo di creare una comunità sempre più connessa.

Come funziona

Tinder U funziona esattamente come il vecchio Tinder, con lo swiping e tutto. Puoi persino alternare gli account tra Tinder U e l'originale.

Ma per utilizzare Tinder U, gli studenti dovranno prima essere geolocalizzati nel campus e accedere all'app Tinder usando il loro indirizzo email universitario.

Dovranno quindi controllare la posta in arrivo per l'email di verifica e toccare il pulsante per confermare il proprio account.

Una volta attivato, gli utenti vedranno il logo della loro università, rappresentato come segno distintivo sull'immagine del proprio profilo.

L'utilizzo di questa funzione ha l'obiettivo di riunire gli studenti universitari della stessa area, compresi anche gli studenti di Tinder che frequentano le università vicine.

Per il momento è attivo solo in America.

Altre dating app da provare

Ormai si può dire che la differenza tra conoscere un uomo in un locale o virtualmente si sta facendo sempre più sottile.

Di certo Tinder è il colosso numero uno in questo mercato delle dating app, anche se al momento sta lottando contro Facebook perché il buon vecchio Mark ha deciso di aiutare tutti a trovare la propria anima gemella con il nuovo servizio di dating (che tra l'altro funziona proprio come quello di Tinder).

In ogni caso, i siti di incontri stanno decisamente spopolando perché hanno dalla loro la possibilità di bypassare con facilità sia la timidezza sia lo scarso spirito di iniziativa che può spesso affliggere le persone (in entrambi i sessi).

**Le migliori app di dating online**