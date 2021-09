The Ferragnez: Chiara e Fedez racconteranno i retroscena della loro vita e della loro famiglia in una serie tv disponibile su Amazon Prime da Dicembre

Chiara Ferragni e Fedez saranno i protagonisti di una nuova serie tv che racconterà della loro vita e della loro famiglia, The Ferragnez.

La serie sarà disponibile a partire da dicembre su Amazon Prime Video.

A dare la notizia sono stati proprio loro, Chiara e Fedez, che su Instagram hanno rivelato in contemporanea l'arrivo della serie.

Nel videoclip con le prime immagini in assoluto dello show, si vedono i Ferragnez in abiti eleganti camminare sul tetto in una Milano illuminata della scritta neon ‘The Ferragnez – La serie’.

Ecco cosa sappiamo finora di questo docu-reality.

Cosa sappiamo su The Ferragnez, la serie tv su Chiara Ferragni e Fedez

Di cosa parlerà la serie The Ferragnez?

Chiara Ferragni, imprenditrice digitale e icona fashion, e Fedez, cantante italiano con all’attivo oltre 60 dischi di platino, hanno colpito ancora.

La coppia, da tempo ribattezzata Ferragnez, è seguita da più di 30 milioni di follower su Instagram.

I due condividono tutto con i loro fan, fin dall'inzio della loro storia d'amore, passando per momenti indimenticabili tra successi lavorativi e l'arrivo di due figli.

Ma di cosa parlerà la serie?

Il docu-reality darà al pubblico accesso esclusivo al dietro le quinte della quotidianità dei Ferragnez, scoprendo i retroscena della loro famiglia - tra momenti indimenticabili di una coppia che come loro vive costantemente sotto i riflettori e normali ambizioni di una giovane coppia.

Che periodo della loro vita verrà raccontato?

Lo show metterà a nudo la vita di Chiara, Fedez e Leone nel periodo fra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021 - con la seconda gravidanza di Chiara, la prima partecipazione di Fedez a Sanremo e la nascita della secondogenita Vittoria.

Non mancheranno ovviamente gli incontri con gli amici e la famiglia e gli impegni di lavoro.

«L’ultimo anno è stato denso di emozioni sia nel campo professionale di entrambi sia per la nostra vita come famiglia - hanno dichiarato Chiara Ferragni e Fedez - L’Ambrogino d’Oro, il Festival di Sanremo, la nascita di Vittoria, la pandemia che sta continuando a modificare la routine di tutti noi».

«Una serie di eventi che, con pesi e modalità diverse, hanno inevitabilmente segnato la nostra quotidianità e che ci hanno permesso di prenderci del tempo per lavorare su noi stessi come coppia e come famiglia. È stato un anno che difficilmente dimenticheremo».

Quando esce?

La serie, prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, sarà composta da 8 episodi e sarà disponibile in ben 240 paesi.

Tuttavia, non è stata ancora confermata la data ufficiale d'uscita.

Sia Chiara Ferragni che Fedez hanno annunciato su Instagram che i The Ferragnez uscirà a dicembre, e presumibilmente possiamo aspettarci aggiornamenti a breve.

Per ora si parla di una sola stagione, ma il successo della serie è già indubbio per cui non è detto che The Ferragnez non diventi il prossimo Keep Up With The Kardashian.