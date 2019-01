Le Spice Girls stanno reclutando nuovi ballerini per il loro tour di concerti del 2019. Ecco quali sono i prerequisiti richiesti e come candidarsi

Gente, le Spice Girls assumono.

Geri, Emma e le due Mels cercano ballerini di sesso maschile e femminile per viaggiare nel paese e unirsi a loro sul palco, per performance galattiche che prenderanno il via a Manchester il 29 maggio.



Cosa vogliono le Spice Girls? Semplice: un «Self expressive, strong, unique, diverse and intelligent dancer» (Un/a ballerino/a autoespressivo, forte, unico, diverso e intelligente).

Le audizioni si terranno verso la fine di questo mese, in modo tale da aver poi tutto il tempo per prepararsi al lancio del tour.

Se pensate di essere all'altezza della richieste delle Spice, le audizioni per le donne si terranno lunedì 21 gennaio, mentre gli uomini saranno auditi martedì 22 gennaio. Nell'eventualità potrebbero anche poi esserci dei recalls il 23 gennaio, prima che venga presa una decisione definitiva.

Il candidato dovrà essere disponibile e impegnato a lavorare con un contratto che va dall'8 aprile al 16 giugno.

Come candidarsi?

Le audizioni sono solo su invito, quindi, se aspirate a far parte del tour di concerti delle Spice Girls, inviate CV e una foto ad auditions@paulroberts.co.

L'anno scorso, le Spice Girls hanno confermato che il grande ritorno insieme, annunciando il loro tanto atteso reunion tour a novembre 2018.

Si tratta di un tour nel Regno Unito di 13 date, che culmineranno con tre giorni allo stadio di Wembley, a Londra.

Le Spice Girls erano uno dei gruppi di ragazze di maggior successo di tutti i tempi. Dopo essere entrati nella scena musicale nel 1996 con Wannabe, che è diventato il numero uno in 37 paesi, sono diventate uno dei volti più riconoscibili della musica internazionale, e sono state accreditate per aver reso popolare il motto Girl Power.

Ecco perché i biglietti sono andati a ruba - come ci si poteva aspettare.

Ma forse, per qualcuno di veramente fortunato, c'è ancora un modo per vedere e partecipare ai concerti di queste icone della musica femminile.

Buona fortuna!