È ufficiale: le Spice Girls in tour con 13 date nel Regno Unito. Ma Victoria Beckham non parteciperà alla reunion, probabilmente per motivi lavorativi

Gli anni '90 tornano di nuovo in auge: ci sarà una Spice Girls reunion. Ormai è ufficiale.

Secondo il The Sun, l'amatissimo gruppo pop tornerà con un tour nel Regno Unito di 13 date, che culmineranno con tre giorni allo stadio di Wembley. La reunion è stata ideata dal magnate della musica e creatore di Pop Idol, Simon Fuller.

Una fonte ha rivelato: «Dopo un continuo botta e risposta, è stato firmato un accordo che presto verrà reso ufficiale. Le ragazze non vedono l'ora di tornare i tour, esibirsi davanti ai loro fan e cantare alcuni dei loro più grandi successi».

Victoria Beckham non ci sarà

Ebbene sì, le Spice Girls in tournée saranno solo 4: Victoria Beckham mancherà all'appello.

La signora Beckham non si è più esibita in concerti dopo la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra nel 2012, quando il gruppo si è riunito per eseguire un medley di successi. Ora preferisce concentrarsi sulla sua carriera come designer: l'etichetta di moda omonima celebrerà il suo decimo anniversario alla London Fashion Week di settembre.

Fino ad ora comunque Victoria Beckham non ha rivelato il motivo per il quale ha deciso di non partecipare al tour; tuttavia, con un impero della moda da gestire e una famiglia con quattro figli a cui badare, possiamo immaginare che abbia già molto da fare.



Anche se, Simon Fuller, manager delle ragazze, ha rivelato due anni fa che Victoria Beckham «si sentiva sempre a disagio» nelle Spice Girls. E ancora: «Victoria, uscendo dalle Spice Girls e sposandosi con David Beckham, ha lanciato la sua grande carriera da solista».

Un tour da incassi epici

Nonostante l'assenza di Victoria Beckham, le altre Spice hanno approfittato dell'occasione e organizzato il tour della reunion, che a quanto si dice permetterà loro di guadagnare 12 milioni di sterline a testa.

Anche la stessa Posh Spice, pur non prendendo parte all'evento, guadagnerò dalla reunion delle Spice Girls: più di tre milioni di euro anche senza cantare, né partecipare ai concerti

Le Spice Girls erano uno dei gruppi di ragazze di maggior successo di tutti i tempi. Dopo essere entrati nella scena musicale nel 1996 con Wannabe, che è diventato il numero uno in 37 paesi, sono diventate uno dei volti più riconoscibili della musica internazionale, e sono state accreditate per aver reso popolare il motto Girl Power.

Il loro album di debutto Spice ha venduto oltre 31 milioni di dischi in tutto il mondo ed è diventato l'album creato da un gruppo di ragazze più venduto di tutti i tempi.

Da questa reunion non ci aspettiamo niente di meno.