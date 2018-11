Victoria Beckham non torna insieme alle Spice Girls per diversi motivi, tra cui gli impegni lavorativi, certo, ma anche perché non è stata invitata a farlo

È ufficiale: le Spice Girls sono tornate.

Anche se i biglietti del tanto atteso tour delle Spice Girls si sono esaurito in pochi minuti, e i fan sono ovviamente affamati nel vedere di nuovo la gang tornare alla ribalta, c'è un po' di dispiacere generale perché Victoria Beckham, alias Posh Spice, non farà nemmeno un'apparizione durante il tour.

** Spice Girls: tour di concerti nel 2019 (ma senza una di loro) **

Ma la domanda che tutti si fanno è: perché Victoria Beckham non si è unita alla reunion delle Spice Girls?



Ecco la risposta.



(Continua sotto la foto)

I troppi (altri) impegni

Da quando sono iniziati i rumors di un possibile ritorno del gruppo di cantanti, Victoria Beckham non ha mai pensato veramente di unirsi al tour.

Sicuramente Posh ha altri pensieri per la testa al momento.

Infatti, anche se Victoria Beckham non ha mai rivelato il motivo per il quale ha deciso di non partecipare al tour; è più che plausibile che voglia restare concentrata sulla sua carriera e continuare a gestire indisturbata l'impero della moda che ha costruito da sola - inoltre Victoria ha comunque quattro figli a cui badare, per cui possiamo immaginare che abbia già molto da fare.

Victoria non vuole più cantare

Anche se si sapeva appunto che Victoria non si sarebbe unita in tour alle altre Spice, c'era speculazione sul fatto che avrebbe fatto un'apparizione a sorpresa.

Ma al People's Choice Awards di sabato sera, tuttavia, Victoria ha chiarito di non avere alcun desiderio di cantare su un palco tanto presto.



Mentre accettava il microfono per il Fashion Icon Award, Victoria si è scusata per aver usato i fogliettini durante il suo discorso, dicendo:

«Ho appeso il microfono al chiodo qualche tempo fa e mi spaventa andare sul palco e vedere un microfono».

Se dunque Victoria non si sente a proprio agio a parlare di fronte a un microfono, di certo non canterà per un tour di cui non sembrava neanche particolarmente entusiasta.

Inoltre, il commento «Ho appeso il mio microfono al chiodo» è un chiaro segnale che non ha alcun desiderio di mettere in risalto la sua vecchia parte da "Spice Up Your Life" per una grande folla.

Ma è tutta colpa delle altre Spice Girls

Victoria Beckham ha però anche raccontato di non essere mai stata formalmente invitata a unirsi alla reunion delle Spice Girls.

Chisholm, Melanie Brown, Geri Horner ed Emma Bunton sono apparse su The Jonathan Ross Show per discutere del ritorno della band e del prossimo tour, e in quest'occasione è stata fatta una dichiarazione sorprendente.

Le Spice Gilrs si sono dimenticate di invitare Victoria Beckham.

Durante lo show, infatti, le Spice hanno rivelato che, dopo anni in cui Victoria Beckham ha rifiutato le loro proposte di ricongiungersi al gruppo, non si ricordavano se questa volta avessero effettivamente esteso un invito formale a Posh.

«In realtà è piuttosto divertente, ho visto Victoria di recente e siamo sempre state tutte in contatto, fa ancora parte delle Spice Girls - ha detto Melanie C (Sporty Spice) - Ma lei stessa ha sollevato il punto che non le è mai stato effettivamente chiesto di tornare... perché abbiamo dato per scontato che lei non ci fosse».

E nonostate Victoria abbia sempre supportato la sua ex band, le altre Spice si sono dimenticate di lei (lo so, sembra impossibile).

«Le ho parlato due giorni fa prima dell'annuncio - ha raccontato Geri Halliwell - ma lei ha detto per anni che avrebbe voluto più tornare a cantare.

È impegnata con la sua carriera nella moda, è andata avanti. Ma la filosofia per noi è che siamo una band sul palco e fuori dal palco e ci prendiamo cura l'una dell'altra, ci sosteniamo a vicenda, e ci supportiamo».