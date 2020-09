Si chiama Vampire Economy, ed è il motivo per cui ci ritroviamo a fare shopping online anche in piena notte: un'esigenza nelle nostre vite super impegnate

È mezzanotte passata, sappiamo che dovremmo dormire ma invece non riusciamo a smettere di fare shopping online, comprando spesso perlopiù cose che sappiamo non servirci nemmeno.

Secondo una nuova ricerca inglese, negli ultimi anni c'è stato un forte aumento nel numero di acquisti online effettuati dopo la mezzanotte.

In particolare, il numero di acquisti effettuati elettronicamente dagli acquirenti del Regno Unito tra la mezzanotte e le 6 del mattino è aumentato del 23% in un solo anno.

Ma perché tendiamo a fare shopping online tardi la sera? Ecco la risposta.

Perché ci piace fare shopping online di notte

La nascita della Vampire Economy

La risposta è più semplice del previsto: abbiamo vite lavorative sempre più impegnate, e quindi meno tempo durante la giornata. E fare qualcosa (un'attività che nella sua natura non virtuale è strettamente quotidiana) di notte ci fa avere la sensazione di poter vivere un pezzetto di giorno extra.

Oltre agli impegni di lavoro, infatti, dobbiamo spesso trovare il tempo per le responsabilità genitoriali, o per i doveri domestici, e per la vita sociale.

Ciò si traduce in poco tempo per se stessi, perché la maggior parte di quel tempo libero è disponibile solo quando tutto il resto è fatto.

Insomma, se per alcuni fare shopping a tarda notte a volte è l'unico momento a disposizione, non si tratta solo di questo.

La ricerca ha rivelato infatti che la maggior parte degli acquisti non vengono effettuati in modo impulsivo: di solito il consumatore ha guardato l'articolo nel carrello almeno una volta in precedenza, solitamente su un computer, prima di decidere di acquistarlo.

Un altro motivo per cui facciamo più shopping notturno è perché il mondo dell'e-commerce è cambiato in questi anni, si è evoluto ed è diventato sempre più consumer-friendly.

Avere accesso allo shopping online 24 ore su 24, 7 giorni su 7 significa che ogni volta che gli acquirenti sono pronti ad acquistare, i negozi sono pronti a vendere.

Un'assistenza clienti immediata, procedure di restituzione più semplici e gratificazione istantanea con consegne in poche ore sono diventati all'ordine del giorno per tutti i negozi.

Questo nuovo modo di fare acquisti è stato soprannominato Vampire Economy (e cioè l'economia dei vampiri).