Selena Gomez ha perso il trono di star più seguita su Instagram spodestata dal calciatore juventino Cristiano Ronaldo: ma c'è un motivo (non solo di merito)

Dopo quasi tre anni di dominio incondizionato, Selena Gomez perde la corona di star più seguita su Instagram.

Ma com'è successo, vi starete chiedendo?

A partire da lunedì pomeriggio, il calciatore juventino Cristiano Ronaldo ha avuto ben 144.326.556 follower, mentre il conteggio dei follower della Gomez è arrivato 'solo' a 144.315.970.

Dati alla mano, la differenza in numero di follower tra i due utenti di IG è poco più di 10.000 persone, che in realtà sono praticamente noccioline per le star nella top 10 di Instagram con numeri così alti, però insomma, sono pur sempre 10mila persone...

Ecco spiegata la vittoria di Ronaldo

La Insta-scalata di Ronaldo è probabilmente determinata dal semplice fatto che il calciatore è stato molto più visibile della Gomez sia sulla piattaforma del social media in sé, sia nelle pagine di giornali internazionali negli ultimi mesi.

Infatti la stella del calcio portoghese non solo è molto attiva su Instagram e carica foto e video della sua famiglia, dei suoi allenamenti e delle prodezze atletiche più volte alla settimana, ma ha anche fatto notizia recentemente per il suo passaggio dal Real Madrid alla Juventus, e per l'accusa di stupro a suo carico.

Selena Gomez si è presa una pausa dai social media

Selena Gomez è un'instagrammer più irregolare di CR7, e lo scorso 23 settembre la cantante ha pubblicato una foto in cui dice ai suoi follower:

«Aggiornamento: mi prendo una pausa dai social media. Ancora. Nonostante sia molto grata per la possibilità di esprimere la propria opinione che i social danno a ognungo di noi, sono ugualmente grata della possibilità di poter fare un passo indietro e vivere la mia vita reale attimo dopo attimo senza filtri».

Una relazione di alti e bassi quella tra la cantante e Instagram, anche dovuta ai recenti problemi di Selena.

Dopo il trapianto di rene nel 2017, Selena Gomez soffre di crisi emotive e attacchi di panico: è ora ricoverata in ospedale per una terapia comportamentale sulla costa dell'Atlantico.

** Selena Gomez ricoverata in un ospedale psichiatrico per un crollo mentale **