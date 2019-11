I look più glam (e più pazzi) vanno in scena a Siviglia: è il red carpet degli MTV Europe Music Awards 2019



Siviglia fa da cornice agli Europe Music Awards 2019, e come a ogni edizione dei premi musicali targati MTV, il red carpet non delude gli amanti dei look eccentrici. A dire il vero definirli eccentrici è poco: tra reggiseni gioiello, maschere e platform esageratissimi, sul tappeto rosso la sfida è all'abbinamento più kitsch.





Da sinistra: Maruv - Jasmine Sokko - Noa Kirel







Dall'ex Pussycat Dolls Nicole Scherzinger, a qualche nome di casa nostra come Elettra Lamborghini, fino alle super top come Joan Smalls e Doutezen Kroes: le superstar del momento ci sono tutte e puntano però, in alcuni casi, su look più morigerati. Dua Lipa ha scelto un total black effetto bondage, con corsetto in pelle e autoreggenti, Halsey fiori e stampe satin con, Rosalia un completo giacca e pantalone dalle linee oversize, con stampa a pois. Pois indossati anche da Paz Vega, con un minidress Dolce&Gabbana e stivali cuissardes.











Da sinistra: Rita Pereira - Rosalia







Ma dato che non c'è red carpet senza paillettes e effetti sorprendenti, e che quello che avete visto sopra è solo un assaggio, date un'occhiata alla gallery per scoprire tutti i look e per vedere chi c'era.

MTV EMA 2019: tutti i look Dua Lipa

Credits: Getty Images

Ava Max in SAINT LAURENT.

Credits: Getty Images



Paz Vega in DOLCE&GABBANA.

Credits: Getty Images



Joan Smalls in BRANDON MAXWELL.

Credits: Getty Images

Doutzen Kroes in ISABEL MARANT.

Credits: Getty Images

Elettra Lamborghini

Credits: Getty Images



Nicole Scherzinger

Credits: Getty Images

Rosalia

Credits: Getty Images

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo

Credits: Getty Images



JMena

Credits: Getty Images

Becky G

Credits: Getty Images

Leomie Anderson in IRIS VAN HERPEN COUTURE.

Credits: Getty Images



Jasmine Sokko

Credits: Getty Images

Maruv

Credits: Getty Images

Halsey

Credits: Getty Images



Sofia Reyes

Credits: Getty Images

Becca Dudley

Credits: Getty Images

Noa Kirel

Credits: Getty Images



Cecilia Rodriguez in MURMUR.

Credits: Getty Images

Emma Hesteers

Credits: Getty Images

Pablo Vittar

Credits: Getty Images

