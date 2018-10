Dal trapianto di rene nel 2017, Selena Gomez soffre di crisi emotive e attacchi di panico: è ora ricoverata in ospedale per una terapia comportamentale

Selena Gomez è in cura dopo aver sofferto di un pesante crollo mentale ed emotivo dopo l'intervento per il trapianto di rene nel 2017.

La cantante americana di 24 anni, secondo quanto è stato riferito, è stata ricoverata due volte in ospedale al reparto di emergenza durante le ultime due settimane, dopo che «un allarmante basso numero di globuli bianchi» le ha causato un malesssere emotivo con stati di ansia, e conseguenti crisi.

Secondo alcune fonti di TMZ, la Gomez avrebbe cercato di lasciare la struttura, il Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, ma il medico le avrebbe impedito di andarsene.

Apparentemente questo avrebbe causato alla Gomez un tracollo nervoso al punto che la cantante ha addirittura cercato di estrarsi la flebo dal braccio.

Né Selena Gomez né un rappresentante della cantante hanno confermato la veridicità di queste voci, tuttavia diverse fonti hanno confermato a TMZ che il comportamento di Selena era proprio quello di un classico breakdown emotivo.

La cura

Durante la sua seconda visita in ospedale, Selena Gomez ha avuto un attacco di panico.

Una fonte vicino alla cantante ha rivelato: «Selena ha passato settimane difficili e l'attacco di panico in ospedale è stato il punto critico».

«A qual punto si è resa conto che aveva bisogno di essere ulteriormente aiutata per i suoi problemi emotivi in corso. È circondata da una famiglia che le vuole bene e che le da molto sostegno. Ora la situazione sta migliorando, e Selenza sta cercando un trattamento che l'aiuti sulla East Coast».

Selena Gomez è ora apparentemente in una struttura psichiatrica sulla costa dell'Atlantico, dove viene trattata tramite il metodo della terapia comportamentale dialettale (DBT), qualcosa che ha usato in passato per aiutare con problemi di salute mentale.

La terapia dialettica comportamentale è un metodo terapeutico progettato per aiutare a cercare di identificare, e quindi cambiare, il pensiero negativo e modelli comportamentali, dice la fonte.

Il trapianto di rene

Selena Gomez è stata sottoposta a un trapianto di rene per il lupus nel 2017; tutti sanno che la sua migliore amica e donatore Francia Raisa e lei hanno vissuto l'esperienza insieme, raccontando anche la loro storia su Instagram.

Sebbene la Gomez non abbia ancora parlato degli effetti collaterali del trapianto e di come il suo lupus sia migliorato da allora, in passato ha parlato della sua salute mentale: «Ho avuto un sacco di problemi con la depressione e l'ansia, e sono sempre stata molto esplicita a riguardo, ma non è qualcosa che sento di poter mai superare» - aveva recentemente dichiarato a Harper's Bazaar.

E ancora: «Non ci sarà un giorno in cui sarò tipo, 'Eccomi in un bel vestito-ho vinto!' Penso che questa ormai sia una battaglia che dovrò affrontare per il resto della mia vita, e ora la cosa mi sta bene perché sto concentrando tutte le mie forze su di me e sto mettendo me stessa prima di qualsiasi altra cosa».