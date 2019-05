George, Charlotte e Louis giocano e si divertono al giardino co-progettato da mamma Kate in occasione del Chelsea Flower Show di Londra

Kensington Palace ha condiviso alcune nuove foto della famiglia Cambridge al completo, in cui si vedono George, Charlotte e il piccolo Louis mentre si divertono con mamma e papà nel nuovo giardino co-progettato da Kate Middleton.

Il giardino Back to Nature, ideato - oltre che dalla duchessa - dagli architetti Andrée Davies e Adam White, sarà presentato al Chelsea Flower Show di Londra, che avrà inizio questo martedì.

Ecco tutte le foto.

Il giardino ha lo scopo di mettere in contatto i bambini con la natura, e così mamma Kate e papà William hanno dato il buon esempio portandoci i loro tre figli.

Nelle foto scattate dal fotografo Matt Porteous, Charlotte e Louis giocano su un'altalena di corda, mentre in un altro George immerge le dita dei piedi in un piccolo fiume che attraversa il centro del giardino.

Il progetto Back to Nature di Kate Middleton

Kate Middleton è stata strettamente coinvolta nel progetto fin dall'inizio ed è stata vista spesso sul luogo intenta in vari lavori.

Lo spazio comprende una casa sull'albero, una cascata, un covo rustico e un falò, oltre a tronchi d'albero, trampolini e un tronco cavo per far giocare i bambini.

Ci sono anche i fiori preferiti della principessa Diana, i nontiscordardime, tra gerani, pervinca blu, astrantie, felci, piante di fragole e rabarbaro.

Il tutto è nato con l'intenzione di creare un giardino che fosse un luogo in cui famiglie e comunità si riuniscono.

Riguardo al progetto Kensington Palace ha detto: «Il 90% del nostro cervello da adulti si sviluppa prima dei 5 anni, e ciò di cui un bambino fa esperienza in questi anni influenza direttamente come il suo cervello si svilupperà.



Ecco perché perché credo sia così importante passare del tempo di qualità con i bambini fin da piccoli. E io credo davvero che la natura e l'essere attivi all'aria aperta abbia enormi benefici sul nostro benessere fisico e mentale, in particolare per i più piccoli.

Il giardino a Chealse Back to Nature è un posto naturale e creativo in cui possono giocare e esprimere il loro io».