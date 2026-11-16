Da Twilight a The Batman, Robert Pattinson si prepara a interpretare James Bond nel nuovo capitolo della saga cinematografica di 007

Da vampiro tormentato a supereroe mascherato, fino all'agente segreto più famoso del cinema. Robert Pattinson è il nuovo James Bond e, dopo mesi di indiscrezioni, scommesse e nomi dati per favoriti, Hollywood ha finalmente trovato il volto del prossimo 007.

L'attore britannico, 40 anni, raccoglierà l'eredità di Daniel Craig, che nel 2021 aveva detto addio al personaggio con No Time to Die, chiudendo un capitolo durato quindici anni e cinque film. Una successione tutt'altro che semplice, considerando quanto Craig abbia contribuito a reinventare Bond, rendendolo più vulnerabile, tormentato e umano rispetto alle precedenti incarnazioni.

La scelta di Robert Pattinson rappresenta però anche un cambiamento significativo per il franchise. Per la prima volta dopo anni, infatti, la produzione ha deciso di affidarsi a un attore già celebre in tutto il mondo, protagonista di alcune delle saghe cinematografiche più amate degli ultimi decenni.

E soprattutto, a un interprete che ha dimostrato di sapersi reinventare continuamente, passando dai blockbuster hollywoodiani al cinema d'autore senza perdere il proprio fascino.

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Robert Pattinson sarà James Bond: tutto quello che sappiamo sul nuovo film di 007

La notizia arriva al termine di una selezione che negli ultimi mesi aveva alimentato un vero e proprio toto-Bond. Tra i candidati più accreditati figuravano Callum Turner, Josh O'Connor, Jack Lowden e Nicholas Hoult, tutti considerati possibili successori di Daniel Craig.

Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, Robert Pattinson aveva sostenuto un provino per il ruolo, entrando rapidamente nella rosa dei favoriti. A rafforzare la sua candidatura sarebbe stato anche il rapporto professionale con Denis Villeneuve, il regista scelto per dirigere il prossimo capitolo della saga, con il quale ha lavorato a Dune: Part Three.

Il nuovo film, ancora senza un titolo ufficiale, sarà scritto da Steven Knight, creatore di Peaky Blinders, e prodotto da Amy Pascal e David Heyman.

Si tratterà del primo capitolo realizzato sotto il pieno controllo creativo di Amazon MGM Studios, dopo lo storico passaggio di consegne da parte di Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, per decenni custodi dell'universo cinematografico di James Bond.

Per Pattinson, del resto, i grandi franchise non sono certo una novità. Dopo essere diventato un idolo internazionale grazie a Edward Cullen nella saga di Twilight, l'attore ha costruito una carriera sorprendentemente versatile, conquistando la critica con film come Good Time e The Lighthouse, prima di indossare il mantello di Batman nel 2022.

Adesso lo aspetta un'altra trasformazione: smoking impeccabile, missioni impossibili e la celebre licenza di uccidere.

Resta da capire quale direzione prenderà il nuovo 007. Sarà un Bond più giovane e irriverente, oppure conserverà il carattere cupo e introspettivo degli ultimi film? Per scoprirlo bisognerà aspettare.