Quest’anno, per la prima volta, Il Magico Natale Disney arriva anche nel cuore di World of Frozen, a Disney Adventure World. Tra decorazioni ispirate alle tradizioni scandinave e nuove celebrazioni musicali, attende grandi e piccini fino al 6 gennaio 2027

A pochi mesi dalla sua inaugurazione, Disney Adventure World, il secondo Parco di Disneyland Paris, si veste a festa. E la magia del Natale arriva anche nel Regno di Arendelle. World of Frozen accoglie gli ospiti di tutte le età in un’atmosfera suggestiva: Anna, Elsa, Olaf e Kristoff celebrano la stagione più fredda con appuntamenti musicali e momenti di pura poesia, come le esibizioni dei Cantori di Arendelle e le melodie che risalgono innevate lungo la Montagna del Nord.

Nel Parco Disneyland tornano invece le ambientazioni più amate: Main Street, U.S.A. si illumina con le sue decorazioni festive e il maestoso Albero di Natale alto 24 metri, mentre la Sfavillante Parata Natalizia di Topolino porta nel Parco tutta l’allegria delle feste. Numerosi Personaggi Disney sfilano con i loro abiti natalizi a bordo di carri decorati con migliaia di luci scintillanti accompagnati da musiche festose che celebrano la magia del Natale.

Gli incontri con Babbo Natale e con i Personaggi Disney arricchiscono il programma delle festività offrendo agli ospiti l’occasione di vivere momenti speciali e portare a casa ricordi indimenticabili.

È l'occasione perfetta per concedersi una pausa fuori dal tempo, tra una tazza di cioccolata calda aromatizzata alle spezie invernali, gli incontri con i personaggi più amati e l'emozione di scattare una foto ricordo con lo sfondo delle guglie innevate e della Fontana dell'Amicizia. Un'esperienza che, per la notte di San Silvestro, si amplifica con la speciale Serata di Capodanno del 31 dicembre, culminando in uno spettacolare show di droni e fuochi d'artificio sopra le acque di World of Frozen e il Castello della Bella Addormentata nel Bosco.

Un fine settimana lungo o un viaggio di coppia e in famiglia per allungare il sapore della meraviglia, salutare l'anno nuovo e lasciarsi avvolgere, ancora una volta, dalla bellezza di un sogno che diventa realtà.

Nel fine settimana di apertura ufficiale della stagione de Il Magico Natale Disney alcune celebrities hanno avuto l'occasione di visitare il parco. Tra queste, Diane Kruger (nella foto sopra) e Cristiana Capotondi (nella foto sotto), che non ha resistito alla tentazione di farsi scattare una foto ricordo con il suggestivo villaggio di Arendelle sullo sfondo, un'occasione che sarà offerta a tutti gli ospiti.

E per rendere lo scatto ancora più speciale, per tutto il periodo delle feste sarà possibile portare con sé Runa, il piccolo troll interattivo in vendita presso il Fjord View Shop, un compagno d’avventura perfetto da aggiungere alla propria esperienza a World of Frozen.