Dal clan Kardashin alle socialite, dalle attrici alle sportive più "social": ecco quanto guadagnano le influencer più famose per un post sponsorizzato

Chi l'avrebbe detto alla sua nascita, nell'ottobre 2010, che Instagram sarebbe diventato un lavoro per così tante persone? Già, perché a sapere quanto guadagnano le influencer è evidente che non si possa in alcun modo sostenere che raccontarsi sui social (per chi lo sa fare) non sia un (gran!!) lavoro a tutti gli effetti.

Instagram è una vetrina virtuale che permette ai personaggi dell'olimpo hollywoodiano, per esempio, di avere un contatto più diretto con i propri fan, mostrandosi per come sono realmente.

Un modo per molti personaggi famosi di dare la propria versione dei fatti alternativa (spesso) a quella dei paparazzi e dei tabloid.

Ma è anche il luogo in cui alcune persone comuni sono diventate delle celebrità dall'oggi al domani, dei brand-persona, con un seguito in continua crescita, ben più alto spesso di quello di molti giornali e brand ufficiali.

Queste brand-persone, come ben sappiamo tutti, sono gli influencer.

Personaggi che sono stati in grado di creare un impero digitale scattandosi foto semi-filtrate e promuovendo al contempo l'ultima tendenza in fatto di moda, beauty, food, design o quant'altro.

Creando dei veri patrimoni.

Ecco quanto guadagnano le influencer più famose per un post su Instagram

(Continua sotto al foto)

Quanto guadagnano le influencer: il caso Kardashian

È noto che il clan Kardashian-Jenner sia una delle famiglie più influenti su Instagram (e non solo).

** Quanto guadagnano le Kardashian per una foto su Instagram **

Secondo le ultime stime, Kylie Jenner, figlia più piccola, è la seconda global influencer più pagata al mondo. Con i suoi 195 milioni di follower, Kyle guadagna circa un milione di dollari (850mila euro) per ogni post sponsorizzato su Instagram.

Cifre poco diverse per Kim, che con 188 milioni di follower chiede più di 700mila euro per ogni foto pubblicata sul suo profilo.

Kendal Jenner e Khloe Kardashian arrivano a guadagnare circa 500mila euro per post.

In ultimo Kourteney Kardashian per un totale di circa 430mila euro a sponsorizzazione.

Quanto guadagnano le influencer: le cantanti attive su Instagram

Qui la lista è lunga, ma al primo posto troviamo Ariana Grande. L'autrice di Thank U, Next con i suoi 202 milioni di follower, arriva a chiedere più di 700mila euro per un post sponsorizzato.

Numeri non dissimili per Selena Gomez e Beyonce.

Troviamo poi Taylor Swift (con 610mila euro a post), Jennifer Lopez (560mila), Nicki Minaj (525mila) e Miley Cyrus (500mila euro a post).

Il clan delle socialite

Da quando ha fatto irruzione nella society di New York come erede della leggendaria famiglia proprietaria degli Hilton Hotels, Paris Hilton è stata una della prime socialite a diventare famosa su Instagram.

Con i suoi 12,6milioni di follower, l'ereditiera chiede 100mila dollari a sponsorizzazione.

All'estremo opposto, con uno stile ben più sobrio, Olivia Palermo, che guadagna solo 16mila euro a post.

Quanto guadagnano le modelle su Instagram

In cima alle classifica delle modelle-influencer più famose al mondo troviamo le sorelle Hadid.

** Quanto guadagnano le modelle di Victoria's Secret più pagate **

Gigi, con i suoi 57,8milioni di follower, guadagna 250mila euro a foto, mentre la sorella, Bella Hadid, quasi 80mila.

Emily Ratajkowski, seguita da 26,7 milioni di persone, richiede 66mila euro per ogni collaborazione.

Non potevano di certo mancare degli angeli di Victoria's Secret nella classifica. Candice Swaenpool e Rosie Huntington-Whiteley guadagnano entrambe più di 30mila euro a post.

Per Caroline Daur, modella tedesca e volto noto di Dolce&Gabbana, 6mila euro a post.

Qualche altro nome

Tra i global influencer più famosi (e ricchi) al mondo troviamo anche tanti altri personaggi noti.

Ad esempio, Emma Watson, che con i suoi 57,8 milioni di follower arriva a guadagnare 260mila euro in sponsorizzazioni.

Anche la collega Priyanka Chopra non se la passa male: l'attrice ha 57,3milioni di follower, e per ogni foto collaborazione pubblicata su Instagram arriva a chiedere anche 245mila euro.

C'è poi anche David Beckham, che prende 285mila euro a post, e Will Smith che ne prende 200mila.

Serena Williams, tennista dal seguito di 12,6milioni di follower, guadagna più di 48mila euro per ogni foto sponsorizzata pubblicata su Instagram.

E ovviamente non può mancare la nostra Chiara Ferragni, che con 21milioni di follower porta a casa 50mila euro a sponsorizzazione.