I Cambridge si trasferiscono a Windsor e il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis iniziano una nuova scuola: ecco i dettagli

La famiglia Cambridge al completo ha deciso di lasciare Londra per trasferirsi a Windsor e di conseguenza il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis inizieranno l'anno scolastico a settembre in una nuova scuola.

**William e Kate lasciano Londra: la famiglia Cambridge si trasferisce a Windsor**

William e Kate hanno deciso di mandare i loro tre figli alla Lambrook School, una preparatory school come si dice in Inghilterra, cioè una scuola primaria privata per bambini di età compresa dai 3 ai 13 anni.

La Lambrook School è una scuola mista che contata un totale di 615 studenti, e che si trova a 10 minuti di macchina dalla nuova casa dei Cambridge, Adelaide Cottage.

Sapendo che sicuramente si tratta di un'ottima scuola, selezionata tra moltissime, i fan della famiglia reale sono curiosi di sapere solo una cosa: quanto costa la retta scuolastica per i tre bambini?

Ecco la risposta.

**Pensate che i royal babies George, Charlotte e Louise siano viziati? Sbagliato**

(Continua sotto la foto)

Quanto costa studiare da royal baby?

Le tasse scolastiche che William e Kate pagano per la scuola dei loro figli cambia per ogni bambino, e ha a che fare con l'età.

La Lambrook School è una scuola privata, e quindi le tasse aumentano man mano che aumentano gli anni scolastici. Il che significa che costa meno nei primi anni e di più quando i bambini sono più grandi.

Ma andiamo nel dettaglio.

Il principe Louis inizierà il suo primo anno scolastico proprio questo settembre. La tariffa è di £ 4.389 a trimestre, per un totale di £ 13.167 all'anno (circa 18mila euro). Questa cifra rimarrà invariata fino a quando non raggiungerà il terzo anno.

Con il terzo inizia quella che per noi è la scuola primaria, e le tasse scolastiche arrivano a £ 6.448 a trimestre. Il che significa che l'istruzione della principessa Charlotte, che ha iniziato la scuola nel 2019, costerà ai suoi genitori £ 19.344 all'anno (circa 23mila euro).

**C'è una ragione per cui la regina Elisabetta non vuole abdicare (e ha a che fare con la principessa Charlotte)**

L'educazione del principe George, il più grande dei tre royal babies, è però la più costosa. Il costo annuale è infatti di £ 20.997 (poco meno di 25 mila euro).

**Gli amici del Principe George devono superare un controllo di sicurezza per giocare con lui**

Facendo due conti, quindi, per l'istruzione dei loro figli, William e Kate spenderanno all'incirca 66mila euro all'anno.