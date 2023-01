Mancano pochi mesi all'incoronazione di re Carlo III, ma la famiglia reale farà in tempo a fare pace con Harry e Meghan?

Il principe Harry e Meghan Markle sono stati invitati all'incoronazione di re Carlo III. Ma si presenteranno?

Questa è la domanda che tutti i fan della famiglia reale si stanno facendo da quando è uscito Spare, il libro autobiografico di Harry che ha creato non poco scandalo dentro e fuori le mura di Buckingham Palace.

Tra neanche quattro mesi, il 6 maggio, re Carlo sarà incoronato monarca della Gran Bretagna in una cerimonia come da tradizione piena di sfarzo e splendore presso l'Abbazia di Westminster, insieme a sua moglie, la nuova regina consorte Camilla.

Ma la grande domanda rimane: dopo le bombe pronunciate nel libro Spare, il principe Harry presenzierà all'evento? E porterà con sé la moglie Meghan Markle e i loro figli, Archie e Lilibet, per celebrare il grande giorno?

Gli esperti della famiglia reale e gli addetti ai lavoro hanno una risposta.

Harry e Meghan parteciperanno all'incoronazione di re Carlo?

Secondo lo storico reale Hugo Vickers, anche amico dei Windsor, il principe Harry e Meghan Markle non saranno presenti alla cerimonia di incoronazione.

«Harry ha chiarito che ha determinate condizioni prima di accettare qualsiasi invito - ha detto Vickers - È sempre possibile riconciliarsi se entrambe le parti sono disposte a farlo... ma non credo che la parte di Harry si muoverà senza prima ricevere niente in cambio».

Vickers ha anche aggiunto: «A dire il vero spero che Harry non venga, perché la sua presenza potrebbe deviare l'interesse dalla cerimonia. Dopotutto, è per questo che non si invitano re e regine di altri paesi alle incoronazioni».

Una fonte all'interno del palazzo ha rivelato che un incontro di riconciliazione potrebbe avvenire molto presto, ipoteticamente prima dell'incoronazione prevista per il 6 maggio.

«Ci vorrà flessibilità da tutte le parti - ha detto la fonte - C'è bisogno che Harry venga a Londra e si chiuda in una stanza con il re e il principe William, un paio di altri membri della famiglia e alcuni dei funzionari di cui si fida che gli hanno sempre guardato le spalle, in modo tale che non si trasformi in un'imboscata».

La fonte ha concluso dicendo: «Questa loro faida è risolvibile».

**Re Carlo sarebbe «desideroso» di riconciliarsi con il principe Harry**