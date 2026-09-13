Amal Clooney è molto più di un'icona di stile: ecco cosa sapere sulle sue origini, la sua carriera e la vita con George

Quando nel 2014 ha sposato uno degli attori più famosi (e desiderati) di Hollywood, per molti è diventata semplicemente "la moglie di George Clooney". Un'etichetta che, guardando anche solo velocemente il suo curriculum, le è sempre stata decisamente stretta.

Perché Amal Clooney, molto prima di iniziare a percorrere red carpet, frequentava tribunali internazionali e si occupava di alcuni dei casi più complessi al mondo. Avvocata specializzata in diritto internazionale e diritti umani, negli anni ha rappresentato prigionieri politici, giornalisti perseguitati e vittime di crimini di guerra, lavorando davanti ad alcune delle più importanti corti internazionali. E oggi, tra un processo e l'altro, trova persino il tempo di insegnare an Oxford.

Il tutto senza rinunciare a essere diventata, quasi incidentalmente, anche una delle donne più osservate al mondo per il suo stile: abiti vintage, completi sartoriali e look da red carpet che finiscono regolarmente sulle pagine delle riviste di moda.

Ma dietro le fotografie con George Clooney c'è una storia decisamente più interessante. Dall'infanzia trascorsa tra Libano e Inghilterra al lavoro con una futura giudice della Corte Suprema americana, ecco 7 curiosità su Amal Clooney che forse non conoscete.

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Amal Clooney è nata a Beirut e ha lasciato il Libano da bambina

Prima di diventare Amal Clooney, era Amal Alamuddin. È nata a Beirut nel 1978, ma quando aveva circa due anni la sua famiglia lasciò il Libano durante la guerra civile e si trasferì nel Regno Unito.

È così che Amal è cresciuta nel Buckinghamshire, non lontano da Londra, per poi studiare legge al St Hugh's College dell'Università di Oxford. Una storia familiare internazionale che sembra quasi anticipare la carriera che avrebbe scelto qualche anno più tardi.

Anche le lingue fanno parte del suo bagaglio personale e professionale: parla inglese e francese e conosce l'arabo, competenze particolarmente preziose per chi ha costruito la propria carriera lavorando tra Paesi, governi e tribunali internazionali.

Gli studi e i primi anni di lavoro

Dopo Oxford, Amal Clooney si è trasferita negli Stati Uniti per frequentare la New York University School of Law. Ed è proprio durante gli anni newyorkesi che nel suo curriculum compare un nome destinato a diventare molto famoso.

Amal lavorò infatti come student law clerk per Sonia Sotomayor, che all'epoca sedeva nella Corte d'Appello federale del Secondo Circuito e che nel 2009 sarebbe diventata la prima giudice latina della Corte Suprema degli Stati Uniti.

Dopo gli studi arrivò poi Sullivan & Cromwell, uno dei più importanti studi legali di New York, dove Amal lavorò come litigation attorney occupandosi anche di procedimenti legati allo scandalo Enron.

Prima di George Clooney aveva già clienti famosissimi

Quando nel 2013 ha conosciuto George, insomma, Amal aveva già costruito una carriera che non aveva certo bisogno di Hollywood per attirare l'attenzione.

Tra i suoi clienti negli anni ci sono stati Julian Assange, l'ex premier ucraina Yulia Tymoshenko e la giornalista e premio Nobel per la Pace Maria Ressa. Ha inoltre rappresentato vittime yazide dell'ISIS e lavorato per ottenere giustizia in casi riguardanti genocidio, violenza sessuale e persecuzione.

Ha collaborato anche con le Nazioni Unite, lavorando tra l'altro come senior adviser di Kofi Annan quando l'ex segretario generale dell'ONU era inviato speciale in Siria. Un curriculum che spiega perché oggi venga considerata una delle figure più autorevoli nel campo del diritto internazionale e dei diritti umani.

Oggi è tornata a Oxford, ma questa volta come professoressa

C'è qualcosa di particolarmente circolare nel rapporto tra Amal Clooney e Oxford. È qui che ha studiato da ragazza e, più di vent'anni dopo, è tornata nelle stesse aule da professoressa.

Nel 2025 è stata nominata Professor of Practice in International Law alla Blavatnik School of Government dell'Università di Oxford, dopo aver già insegnato diritto dei diritti umani alla Columbia Law School di New York.

E non si limita alle lezioni. È anche autrice di importanti pubblicazioni accademiche sul diritto internazionale, tra cui The Right to a Fair Trial in International Law e Freedom of Speech in International Law. Il primo volume è stato persino citato in procedimenti giudiziari, compresa la Corte Suprema britannica.

Con George ha creato una fondazione che lavora in oltre 40 Paesi

George e Amal Clooney non condividono soltanto una famiglia e una vita divisa tra diversi Paesi. Nel 2016 hanno fondato insieme la Clooney Foundation for Justice, nata con l'obiettivo di utilizzare il diritto per proteggere persone i cui diritti fondamentali sono minacciati.

La fondazione offre oggi assistenza legale gratuita in oltre 40 Paesi, concentrandosi soprattutto sulla libertà di stampa e sui diritti delle donne. Il suo lavoro ha contribuito alla liberazione di giornalisti detenuti arbitrariamente e ha fornito sostegno legale a migliaia di donne, anche in casi di matrimoni infantili, violenza e discriminazione.

Un progetto che, più di qualsiasi apparizione pubblica, racconta probabilmente ciò che accomuna davvero la coppia: l'idea di utilizzare la propria visibilità per attirare attenzione su cause che difficilmente ne riceverebbero altrettanta.

George Clooney non pensava che si sarebbe mai sposato. Poi ha incontrato lei

Per anni George Clooney aveva costruito parte della propria fama anche sull'immagine dello scapolo impenitente di Hollywood. Dopo il divorzio dalla prima moglie Talia Balsam, aveva più volte lasciato intendere che un secondo matrimonio non fosse esattamente nei suoi programmi.

Poi, nel 2013, un amico comune portò Amal a casa sua sul Lago di Como. I due iniziarono a sentirsi, la relazione diventò rapidamente seria e nell'aprile 2014 arrivò la proposta.

Pochi mesi più tardi, a settembre, si sposarono a Venezia davanti a familiari e amici. Nel 2017 sono poi diventati genitori dei gemelli Ella e Alexander.

Essere diventata un'icona di stile non era esattamente nei suoi piani

C'è infine un altro elemento che rende Amal Clooney una figura piuttosto insolita nel panorama delle celebrity: non ha costruito una carriera nella moda o nello spettacolo, eppure è diventata una delle donne più osservate sui red carpet.

Il suo guardaroba alterna completi professionali, abiti vintage e creazioni di alcune delle maison più importanti al mondo, al punto che ogni sua apparizione pubblica viene ormai analizzata quasi quanto quella delle star di Hollywood.

La differenza è che, la mattina dopo un red carpet, Amal può tranquillamente tornare a occuparsi di un processo internazionale, insegnare diritto a Oxford o lavorare a un caso sui diritti umani.

Ed è probabilmente proprio questo contrasto a renderla così affascinante: Amal Clooney può arrivare a Venezia in un abito da couture e, poche ore dopo, tornare a essere semplicemente una delle avvocate più influenti della sua generazione.