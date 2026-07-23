Dal cavallo a dondolo di Barack Obama alla casa in miniatura di re Carlo: ecco i regali più sorprendenti ricevuti dal principe George

Il principe George, primogenito del principe William e di Kate Middleton, vive una vita che pochi bambini al mondo potrebbero anche solo immaginare.

Essendo il secondo nella linea di successione al trono britannico, fin dalla nascita è stato al centro dell'attenzione di capi di Stato, celebrità e membri delle famiglie reali di tutto il mondo. E questo significa anche una cosa: compleanni accompagnati da regali fuori dal comune.

Alcuni sono lussuosi, altri incredibilmente originali, altri ancora così insoliti da sembrare usciti da una favola. Basti pensare che, soltanto nel suo primo anno di vita, ricevette oltre mille doni provenienti da ogni angolo del pianeta.

Naturalmente, il principe William e Kate Middleton hanno sempre cercato di crescere i figli nel modo più normale possibile. Lo stesso William, parlando dei compleanni del primogenito, aveva scherzato: «Ha già troppe cose, è fin troppo viziato».

**Ecco come William e Kate stanno preparando il principe George alla vita da futuro re**

Eppure alcuni dei doni ricevuti dal principe George sono entrati nella storia della royal family, non solo per il loro valore economico, ma anche per la loro originalità (o, diciamocelo, assurdità).

**Tra tradizione e modernità: il ruolo inatteso del principe George nella nuova era della monarchia**

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La casa di campagna regalata da re Carlo

Tra i regali più costosi ricevuti dal principe George c'è senza dubbio la casa in miniatura donata dal nonno, re Carlo III, quando era ancora principe di Galles.

Realizzata dall'azienda britannica Plankbridge, si tratta di una raffinata "Wendy House" in stile vittoriano, costruita in legno e completa di finestre, veranda, letto e perfino una piccola stufa. Il suo valore è stato stimato intorno alle 18 mila sterline (oltre 20 mila euro) ed è stata installata nei giardini di Highgrove House, la residenza di campagna di Carlo, dove George può utilizzarla insieme ai fratelli Charlotte e Louis quando la famiglia è in visita.

Il SUV elettrico da oltre 2 mila dollari regalato dal principe Harry

Prima della rottura con la famiglia reale, il principe Harry era uno zio molto presente nella vita di George.

Per il suo quarto compleanno gli regalò un piccolo SUV elettrico, una replica in miniatura delle auto utilizzate dagli adulti, il cui prezzo poteva arrivare fino a 2.000 dollari. Nello stesso periodo acquistò anche un triciclo per la principessa Charlotte. Un dono decisamente fuori dall'ordinario, ma perfettamente in linea con la passione del piccolo George per i veicoli.

Il cavallo a dondolo regalato da Barack e Michelle Obama

La Casa Bianca ha voluto celebrare il primo compleanno del piccolo principe: Barack e Michelle Obama gli regalarono un elegante cavallo a dondolo realizzato a mano, con una sella decorata con il sigillo presidenziale degli Stati Uniti.

Insieme al giocattolo arrivarono anche una coperta in lana di alpaca e una mazza da polo ricavata dal legno di una storica quercia che cresceva nel South Lawn della Casa Bianca. Due anni più tardi, durante una visita ufficiale degli Obama a Kensington Palace, il principe George fu immortalato proprio mentre cavalcava il suo regalo davanti agli ex inquilini della Casa Bianca.

La sfera in lapislazzuli regalata da Papa Francesco

Tra tutti i regali ricevuti dal principe George, questo è forse il più insolito.

Papa Francesco gli donò infatti una sfera realizzata in lapislazzuli, una pietra ornamentale dal forte valore simbolico, spesso associata alla saggezza e alla spiritualità. Più che un giocattolo, un oggetto da collezione destinato a rappresentare il legame tra il Vaticano e la famiglia reale britannica. Ancora oggi è ricordato come uno dei doni più curiosi mai ricevuti dal giovane principe.

Il dente di squalo regalato da David Attenborough

Tra i regali che più hanno fatto parlare negli ultimi anni c'è anche quello di Sir David Attenborough. Il celebre divulgatore scientifico regalò al principe George un enorme dente fossile di squalo, risalente a circa 23 milioni di anni fa, scoperto durante una vacanza a Malta negli anni Sessanta.

Un dono insolito, ma perfettamente coerente con la grande passione di George per la natura, gli animali e i dinosauri. Il reperto suscitò persino un piccolo dibattito internazionale, con alcune autorità maltesi che ne chiesero la restituzione, sostenendo che avrebbe dovuto rimanere nel Paese.