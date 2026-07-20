Chi è la principessa Leonor? 5 curiosità sulla futura regina di Spagna che tutti vogliono conoscere
L'abbiamo vista ieri sul palco della finale della Coppa del Mondo, mentre celebrava insieme alla nazionale spagnola la vittoria del titolo mondiale. Elegante ma misurata, sorridente senza mai rubare la scena ai protagonisti della serata, la principessa Leonor ha partecipato alla cerimonia di premiazione insieme al padre, re Felipe VI, contribuendo a uno dei momenti simbolo della giornata.
E, come spesso accade dopo le sue apparizioni pubbliche, la curiosità sul suo conto è tornata a crescere.
Del resto, la principessa delle Asturie rappresenta il futuro della monarchia spagnola. A soli vent'anni è già una delle giovani reali più osservate d'Europa e, passo dopo passo, sta assumendo un ruolo sempre più centrale nelle attività istituzionali della Corona.
Ma chi è davvero la principessa Leonor? Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla futura regina di Spagna.
(Continua sotto la foto)
È la futura regina di Spagna
Nata il 31 ottobre 2005 a Madrid, Leonor de Borbón y Ortiz è la primogenita di re Felipe VI e della regina Letizia. Dal 2014, anno dell'abdicazione del nonno Juan Carlos I e dell'ascesa al trono del padre, è diventata ufficialmente principessa delle Asturie, il titolo tradizionalmente riservato all'erede della Corona.
Se non ci saranno cambiamenti nell'ordine di successione, sarà la prima regina regnante di Spagna dai tempi di Isabella II, salita al trono nel XIX secolo. Per questo ogni sua apparizione pubblica è osservata con particolare attenzione: rappresenta la nuova generazione della monarchia spagnola e il volto del suo futuro.
Ha ricevuto una formazione internazionale e oggi segue il percorso militare
Negli ultimi anni la preparazione della principessa Leonor è stata costruita con grande attenzione.
Dopo aver frequentato il prestigioso UWC Atlantic College in Galles, lo stesso istituto scelto anche dalla principessa Elisabetta del Belgio, ha iniziato il percorso di formazione militare previsto per gli eredi al trono spagnolo.
Il programma, della durata complessiva di tre anni, la porterà a frequentare l'Accademia Generale Militare dell'Esercito, la Scuola Navale Militare e infine l'Accademia dell'Aeronautica. Una preparazione pensata per consentirle di conoscere da vicino tutte le Forze Armate, di cui un giorno sarà comandante supremo in qualità di sovrana.
Nel giorno del suo giuramento sulla Costituzione, in occasione del diciottesimo compleanno, Leonor aveva ribadito il proprio impegno con parole semplici ma significative: «Dedicherò tutte le mie energie con rispetto e lealtà», promettendo di servire il Paese con senso del dovere.
La principessa Leonor ha un rapporto molto stretto con la sorella Sofía
Accanto alla principessa Leonor c'è quasi sempre la sorella minore, l'Infanta Sofía.
Le due sono apparse insieme in moltissime occasioni ufficiali e hanno sempre mostrato un rapporto molto affiatato, fatto di complicità, sorrisi e piccoli gesti spontanei che raramente sfuggono ai fotografi.
La stessa sintonia è emersa anche durante la finale dei Mondiali, dove entrambe hanno partecipato ai festeggiamenti della nazionale spagnola, riproponendo un'immagine già vista quindici anni fa, quando furono proprio Felipe e Letizia a celebrare la storica vittoria della Spagna nel 2010. Questa volta, però, le protagoniste della scena erano le loro figlie, simbolo del passaggio generazionale della famiglia reale.
© Riproduzione riservata