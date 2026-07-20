Dalla formazione militare al ruolo nella famiglia reale: ecco chi è la principessa Leonor, destinata a diventare la prossima regina di Spagna

L'abbiamo vista ieri sul palco della finale della Coppa del Mondo, mentre celebrava insieme alla nazionale spagnola la vittoria del titolo mondiale. Elegante ma misurata, sorridente senza mai rubare la scena ai protagonisti della serata, la principessa Leonor ha partecipato alla cerimonia di premiazione insieme al padre, re Felipe VI, contribuendo a uno dei momenti simbolo della giornata.

E, come spesso accade dopo le sue apparizioni pubbliche, la curiosità sul suo conto è tornata a crescere.

Del resto, la principessa delle Asturie rappresenta il futuro della monarchia spagnola. A soli vent'anni è già una delle giovani reali più osservate d'Europa e, passo dopo passo, sta assumendo un ruolo sempre più centrale nelle attività istituzionali della Corona.

Ma chi è davvero la principessa Leonor? Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla futura regina di Spagna.

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È la futura regina di Spagna

Nata il 31 ottobre 2005 a Madrid, Leonor de Borbón y Ortiz è la primogenita di re Felipe VI e della regina Letizia. Dal 2014, anno dell'abdicazione del nonno Juan Carlos I e dell'ascesa al trono del padre, è diventata ufficialmente principessa delle Asturie, il titolo tradizionalmente riservato all'erede della Corona.

Se non ci saranno cambiamenti nell'ordine di successione, sarà la prima regina regnante di Spagna dai tempi di Isabella II, salita al trono nel XIX secolo. Per questo ogni sua apparizione pubblica è osservata con particolare attenzione: rappresenta la nuova generazione della monarchia spagnola e il volto del suo futuro.

Ha ricevuto una formazione internazionale e oggi segue il percorso militare

Negli ultimi anni la preparazione della principessa Leonor è stata costruita con grande attenzione.

Dopo aver frequentato il prestigioso UWC Atlantic College in Galles, lo stesso istituto scelto anche dalla principessa Elisabetta del Belgio, ha iniziato il percorso di formazione militare previsto per gli eredi al trono spagnolo.

Il programma, della durata complessiva di tre anni, la porterà a frequentare l'Accademia Generale Militare dell'Esercito, la Scuola Navale Militare e infine l'Accademia dell'Aeronautica. Una preparazione pensata per consentirle di conoscere da vicino tutte le Forze Armate, di cui un giorno sarà comandante supremo in qualità di sovrana.

Nel giorno del suo giuramento sulla Costituzione, in occasione del diciottesimo compleanno, Leonor aveva ribadito il proprio impegno con parole semplici ma significative: «Dedicherò tutte le mie energie con rispetto e lealtà», promettendo di servire il Paese con senso del dovere.

La principessa Leonor ha un rapporto molto stretto con la sorella Sofía

Accanto alla principessa Leonor c'è quasi sempre la sorella minore, l'Infanta Sofía.

Le due sono apparse insieme in moltissime occasioni ufficiali e hanno sempre mostrato un rapporto molto affiatato, fatto di complicità, sorrisi e piccoli gesti spontanei che raramente sfuggono ai fotografi.

La stessa sintonia è emersa anche durante la finale dei Mondiali, dove entrambe hanno partecipato ai festeggiamenti della nazionale spagnola, riproponendo un'immagine già vista quindici anni fa, quando furono proprio Felipe e Letizia a celebrare la storica vittoria della Spagna nel 2010. Questa volta, però, le protagoniste della scena erano le loro figlie, simbolo del passaggio generazionale della famiglia reale.

I suoi modelli sono il padre e la madre Pur crescendo sotto i riflettori fin dall'infanzia, la principessa Leonor ha sempre cercato di mantenere un profilo discreto. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, considera i suoi genitori i principali punti di riferimento. In particolare ammira il senso delle istituzioni di re Felipe VI e l'equilibrio con cui la regina Letizia ha saputo trasformare il proprio passato da giornalista in un ruolo centrale all'interno della monarchia. Chi la segue da vicino racconta una giovane donna molto disciplinata, curiosa e consapevole delle responsabilità che l'attendono. Non a caso, ogni nuova tappa della sua formazione è pensata per prepararla gradualmente al ruolo di capo dello Stato. È una delle giovani reali più amate d'Europa Negli ultimi anni la principessa Leonor è diventata una presenza sempre più familiare anche fuori dalla Spagna. Complice il suo stile sobrio, la naturalezza con cui affronta gli impegni ufficiali e una comunicazione sempre misurata, viene spesso accostata ad altre giovani eredi al trono europee, come Elisabeth del Belgio, Ingrid Alexandra di Norvegia e Catharina-Amalia dei Paesi Bassi. A differenza di molte figure pubbliche della sua generazione, Leonor non ha profili personali sui social e continua a mantenere una vita privata estremamente riservata. È una scelta condivisa dalla Casa Reale spagnola, che punta a far emergere soprattutto il suo ruolo istituzionale piuttosto che quello di personaggio mediatico. La finale dei Mondiali ha rappresentato un'ulteriore conferma di questo percorso. Mentre il mondo guardava alla vittoria della Spagna, molti hanno notato anche la presenza della giovane erede al trono: un'apparizione che, ancora una volta, ha mostrato come la principessa Leonor stia entrando con sempre maggiore naturalezza nel ruolo che, un giorno, la porterà a diventare regina di Spagna.