Dalla tradizione secolare agli ex studenti più celebri: ecco tutto quello che sappiamo sull’Eton College, la scuola scelta dal principe George

Per mesi si è parlato di quale sarebbe stata la scelta educativa del principe George. Ora sembra che il futuro erede al trono britannico seguirà la tradizione di famiglia e frequenterà l’Eton College, lo stesso prestigioso istituto che ha formato suo padre, il principe William, e suo zio Harry.

Fondato oltre cinque secoli fa, l’Eton College è molto più di una semplice scuola: è una vera istituzione britannica, un luogo che ha contribuito a formare generazioni di leader, politici, artisti e membri della famiglia reale.

Ma cosa rende questo collegio così speciale? E perché continua ad affascinare il mondo intero?

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1. Ha più di 580 anni di storia

L’Eton College è stato fondato nel 1440 dal re Enrico VI. Situato a Windsor, a pochi minuti dal castello reale, è uno dei collegi più antichi e prestigiosi del Regno Unito.

Passeggiando tra i suoi edifici storici si ha la sensazione di entrare in un'altra epoca. Nonostante l'età, però, la scuola continua a evolversi, combinando tradizione e innovazione.

2. È la scuola dei principi (e dei primi ministri)

L’Eton College è famoso per aver formato alcuni dei personaggi più influenti della storia britannica.

Oltre a William e Harry, tra gli ex studenti figurano ben venti primi ministri britannici, tra cui Boris Johnson e David Cameron. Anche scrittori, scienziati e imprenditori di fama mondiale hanno studiato qui.

Non sorprende quindi che venga spesso definita la scuola dell'élite britannica.

3. Gli studenti indossano ancora una divisa ottocentesca

Una delle immagini più iconiche dell’Eton College è senza dubbio la sua uniforme.

Gli studenti indossano ancora oggi giacca nera, gilet, pantaloni gessati e una tradizionale camicia con colletto bianco. Un look che sembra uscito direttamente da un film in costume e che rappresenta uno dei simboli più riconoscibili dell'istituto.

4. L'ammissione è estremamente competitiva

Entrare all’Eton College non è semplice. Molte famiglie iscrivono i figli alla lista d'attesa anni prima dell'effettivo ingresso. Oltre alle rette molto elevate, gli studenti devono affrontare un rigoroso processo di selezione che valuta rendimento scolastico, attitudini personali e potenziale accademico.

La competizione è tale che alcuni ragazzi vengono registrati addirittura durante l'infanzia.

5. Non si studiano solo materie tradizionali

Sebbene eccella nelle discipline classiche, l’Eton College offre un curriculum molto più ampio di quanto si possa immaginare.

Accanto a matematica, letteratura e scienze trovano spazio corsi di tecnologia, teatro, musica, arte, politica internazionale e imprenditorialità. L'obiettivo è formare studenti capaci di muoversi in un mondo sempre più globale e complesso.

6. Lo sport è una parte fondamentale della vita scolastica

A Eton lo sport non è un'attività secondaria. Calcio, rugby, cricket, canottaggio, tennis e atletica fanno parte della quotidianità degli studenti. Esiste persino un gioco esclusivo chiamato "Eton Wall Game", una disciplina tradizionale praticata quasi esclusivamente all'interno della scuola.

Per molti ragazzi, l'attività sportiva rappresenta un elemento centrale dell'esperienza educativa.

7. William e Harry hanno ricordi molto diversi dei loro anni all'Eton College

L'Eton College occupa un posto speciale nella storia della famiglia reale. Il principe William vi arrivò nel 1995 diventando il primo futuro sovrano britannico a frequentare il collegio. Harry lo seguì qualche anno dopo.

Nella sua autobiografia Spare, Harry ha raccontato che il fratello eccelleva accademicamente molto più di lui. "Eton era il paradiso per Willy" ha scritto Harry, spiegando invece di aver trovato più difficoltà ad adattarsi all'ambiente scolastico.

Ora, secondo le indiscrezioni più accreditate, sarà il principe George a raccogliere il testimone. Una scelta che non riguarda soltanto l'istruzione, ma anche la continuità di una tradizione familiare che dura da generazioni.