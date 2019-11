Coinvolto nelle indagini sul magante pedofilo Jeffrey Epstein, il principe Andrew ha deciso di ritirarsi dagli impegni della famiglia reale: cosa significa

Il principe Andrew si ritira dalla vita pubblica e dagli impegni reali.



La notizia arriva dopo mesi di inchieste e interviste sulla sua relazione con Jeffrey Epstain, il finanziere americano accusato di aver violentato un numero ancora incerto di donne, e che poi si è tolto la vita in carcere.

Nella dichiarazione, Andrew ha affermato che gli era diventato chiaro che la sua amicizia con il defunto pedofilo aveva causato gravi preoccupazioni alla famiglia reale.

Tanto che la Regina Elisabetta è stata costretta a metterlo in disparte.

Ecco la dichirazione ufficiale e cosa è successo

«Negli ultimi giorni mi è diventato chiaro che le circostanze relative alla mia precedente associazione con Jeffrey Epstein sono diventate un grave disagio per il lavoro della mia famiglia e il prezioso lavoro svolto in molte organizzazioni di beneficenza che sono orgoglioso di sostenere», si legge nella dichiarazione.

«Pertanto, ho chiesto a Sua Maestà di poter fare un passo indietro dai doveri pubblici per il prossimo futuro, e lei mi ha dato il suo permesso».

Il principe Andrea è coinvolto nelle inchieste, che vanno avanti da mesi, riguardanti l'ex amico Epstein, arrestato per traffico di minori.



Il terzogenito della regina Elisabetta era andato a trovare il magnante americano anche dopo la condanna e molte delle vittime lo additano come colpevole.

Tra queste, Virginia Roberts Giuffre, che sostiene di essere stata costretta a incontri sessuali con il principe quando ancora minorenne.

Cosa cambia per la Royal Family

In molti si sono chiesti come mai la famiglia reale sia arrivata a prendere questa decisione, e che conseguenze avrà tutto ciò a Palazzo.

Anche se il principe Andrew non presenzierà più a eventi pubblici come membro della famiglia reale, tutto il resto rimarrà uguale e perseguirà come sempre.

La sua decisione di non svolgere più compiti pubblici come membro della famiglia reale lo porta fuori dalla linea di tiro.

L'obiettivo era infatti di uscire dalla scena pubblica, sperano che questo aiuti a smorzare il furore sui suoi legami con Epstein.

Cosa cambia per il principe Andrew e la sua famiglia

La Regina ha convocato il figlio Andrew a Palazzo per informarlo della sua decisione, racconta una fonte interna, che ha poi aggiunto:

«È stato un momento devastante per entrambi, lui e la Regina. La sua reputazione è a brandelli».

Tuttavia, la Regina non gli ha tolto il titolo, e il principe Andrew rimane il Duca di York, con il suo ottavo posto nella linea di successione al trono, appena dietro Archie, il figlio di 6 mesi del principe Harry e Meghan Markle.

Anche le figlie del principe Andrea, la principessa Beatrice e la principessa Eugenia, non hanno ruoli ufficiali all'interno della monarchia nonostante siano a capo di organizzazioni benefiche in nome della Royal Family.

Le loro posizioni non saranno influenzate dalla decisione di Andrew di ritirarsi da una vita lavorativa pubblica.