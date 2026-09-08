Il principe George segue le orme del padre William all'Eton College: abbiamo calcolato quanto costa frequentare per cinque anni la prestigiosa boarding school inglese

Questa mattina, sotto la pioggia inglese e con William e Kate al suo fianco, il principe George ha varcato per la prima volta da studente le porte dell'Eton College. A 13 anni, il futuro re ha ufficialmente iniziato la sua nuova vita nella boarding school più famosa del Regno Unito, lasciandosi alle spalle la Lambrook School frequentata insieme ai fratelli Charlotte e Louis.

**Primo giorno di scuola per il principe George, che saluta William e Kate e inizia la sua nuova vita all'Eton College**

Ad accoglierlo nel cortile della scuola c'erano il preside Simon Henderson e il provost Sir Nicholas Coleridge. Una scena che inevitabilmente riporta indietro di oltre trent'anni, al 1995, quando a iniziare lo stesso percorso era stato suo padre William, seguito qualche anno più tardi dal principe Harry.

Fondato nel 1440 da Enrico VI e situato a pochi chilometri dal castello di Windsor, l'Eton College è da secoli uno dei simboli dell'élite britannica. Tra i suoi ex studenti ci sono 20 primi ministri, oltre a scrittori e attori come George Orwell, Ian Fleming, Eddie Redmayne e Tom Hiddleston. E da oggi, ufficialmente, anche il secondo in linea di successione al trono.

Ma dietro il prestigio, le tradizioni secolari e un elenco di alumni difficile da eguagliare c'è anche una retta decisamente fuori dall'ordinario. E allora la domanda viene quasi spontanea: quanto costa l'Eton College? Abbiamo fatto i conti.

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Quanto costa l'Eton College (e quanto spenderanno William e Kate)

Per l'anno scolastico 2026/27 la retta dell'Eton College è fissata a 21.891 sterline a trimestre, IVA inclusa. Considerando che l'anno scolastico è diviso in tre term (Michaelmas, Lent e Summer) la spesa di base arriva quindi a 65.673 sterline l'anno, equivalenti a circa 76 mila euro al cambio attuale.

La cifra (da capogiro, diciamocelo) comprende l'insegnamento, vitto e alloggio, la maggior parte delle attività sportive e buona parte del materiale didattico. Non comprende però tutto.

Secondo le indicazioni dello stesso istituto, gli extra possono oscillare generalmente tra 500 e 1.500 sterline a trimestre, a seconda delle attività scelte dagli studenti: dalle lezioni private di musica ai viaggi scolastici, passando per alcune assicurazioni e club.

Facendo quindi i conti, quanto costa l'Eton College realmente in un anno? Considerando la retta e la fascia indicativa degli extra, la spesa può arrivare a circa 70 mila sterline l'anno. A queste va inoltre aggiunta, al momento dell'ingresso, un'acceptance fee che per gli studenti che iniziano nell'autunno 2026 è pari a 3.840 sterline, di cui 500 rimborsabili alla fine del percorso scolastico. Stiamo parlando di un totale vicino ai 90 mila euro.

E dato che normalmente gli studenti rimangono a Eton dai 13 ai 18 anni, il conto diventa ancora più impressionante. Se le rette rimanessero ferme ai livelli attuali (ipotesi puramente teorica, visto che vengono riviste ogni anno) cinque anni di scuola costerebbero oltre 328 mila sterline di sole rette, che possono facilmente superare le 350 mila sterline includendo gli extra.

Insomma, per chi si chiedeva quanto costa l'Eton College, la risposta è racchiusa in una cifra che rende piuttosto bene l'idea dell'esclusività della scuola: per completare l'intero percorso si può arrivare a spendere quanto una casa.