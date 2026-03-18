Dopo il successo di Queen Charlotte, Bridgerton potrebbe tornare con un nuovo spin-off e una nuova protagonista: ecco chi
Dopo il successo di tutte e quattro le stagione, Netflix sta pensando a un nuovo spin-off di Bridgerton.
Ad accendere l’attenzione sulla possibilità di espandere ulteriormente uno degli universi televisivi più amati degli ultimi anni è stata direttamente la produttrice esecutiva Shonda Rhimes, che in una recente intervista ha lasciato intendere come l’idea non sia affatto lontana dalla realtà. E, soprattutto, che esista già un personaggio perfetto da cui partire.
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Chi ha amato Queen Charlotte: A Bridgerton Story sa già quanto le storie parallele possano arricchire la narrazione principale. E ora, a quanto pare, un nuovo spin-off di Bridgerton è più di una semplice ipotesi.
«Direi proprio di sì» ha dichiarato Shonda Rhimes parlando di un possibile nuovo progetto. «È un territorio che ci entusiasma molto e che sappiamo essere ricco e pieno di storie da esplorare».
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Violet Bridgerton: la protagonista perfetta per il prossimo spin-off
Tra i tanti personaggi che potrebbero avere una serie tutta loro, Shonda Rhimes ha le idee piuttosto chiare: «Ho sempre detto che, se dovessimo farlo, Violet sarebbe un personaggio perfetto da raccontare: la mamma dei Bridgerton. È una possibilità».
E in effetti, la storia di Violet Bridgerton ha tutto per conquistare il pubblico. Madre affettuosa, figura centrale della famiglia e donna segnata da un grande amore, quello con il marito Edmund. Il suo passato promette un racconto intenso, romantico ma anche inevitabilmente malinconico.
Nella quarta stagione abbiamo già visto riaccendersi una scintilla nella sua vita sentimentale grazie al rapporto con Lord Anderson. Una relazione che sembrava pronta a evolversi, ma che si è fermata bruscamente quando Violet ha deciso di mettere i bisogni dei figli davanti ai propri. Un elemento che aggiunge profondità al personaggio e che potrebbe essere ulteriormente sviluppato in un nuovo Bridgerton spin-off.
Sebbene al momento non ci sono conferme ufficiali, anche il resto del team creativo sembra guardare in questa direzione. Il produttore Tom Verica ha confermato che «sono in corso discussioni su altri progetti» e che il successo di Queen Charlotte ha dimostrato quanto il pubblico sia pronto ad affezionarsi a storie più intime e focalizzate.
Intanto, mentre la quinta stagione della serie è già confermata (anche se senza data ufficiale), la curiosità cresce: il prossimo spin-off di Bridgerton potrebbe davvero raccontare una delle storie più emozionanti e meno esplorate dell’intera saga.
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