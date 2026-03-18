Violet Bridgerton: la protagonista perfetta per il prossimo spin-off

Tra i tanti personaggi che potrebbero avere una serie tutta loro, Shonda Rhimes ha le idee piuttosto chiare: «Ho sempre detto che, se dovessimo farlo, Violet sarebbe un personaggio perfetto da raccontare: la mamma dei Bridgerton. È una possibilità».

E in effetti, la storia di Violet Bridgerton ha tutto per conquistare il pubblico. Madre affettuosa, figura centrale della famiglia e donna segnata da un grande amore, quello con il marito Edmund. Il suo passato promette un racconto intenso, romantico ma anche inevitabilmente malinconico.

Nella quarta stagione abbiamo già visto riaccendersi una scintilla nella sua vita sentimentale grazie al rapporto con Lord Anderson. Una relazione che sembrava pronta a evolversi, ma che si è fermata bruscamente quando Violet ha deciso di mettere i bisogni dei figli davanti ai propri. Un elemento che aggiunge profondità al personaggio e che potrebbe essere ulteriormente sviluppato in un nuovo Bridgerton spin-off.

Sebbene al momento non ci sono conferme ufficiali, anche il resto del team creativo sembra guardare in questa direzione. Il produttore Tom Verica ha confermato che «sono in corso discussioni su altri progetti» e che il successo di Queen Charlotte ha dimostrato quanto il pubblico sia pronto ad affezionarsi a storie più intime e focalizzate.

Intanto, mentre la quinta stagione della serie è già confermata (anche se senza data ufficiale), la curiosità cresce: il prossimo spin-off di Bridgerton potrebbe davvero raccontare una delle storie più emozionanti e meno esplorate dell’intera saga.

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