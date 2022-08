Segno per segno, piatto per piatto: l'oroscopo ci suggerisce come affrontare le vacanze di agosto all'insegna del relax e del divertimento

L’estate 2022 è l’estate del graduale ritorno alla socialità, agli eventi da condividere con le persone più care e gli amici di sempre, a cominciare dai grandi concerti nelle piazze e negli stadi delle città italiane.

Per la prima volta dunque, dopo alcuni anni, la normalità sembra (quasi) essere tornata quella a cui eravamo abituati, almeno per quanto concerne il tempo libero.

Ma quali attività prediligere durante le vacanze? E con quale cibo accompagnarle?

Deliveroo, la piattaforma leader nell’online food delivery, in collaborazione con Paola Sucato, food influencer e da sempre appassionata di astrologia, ha interrogato gli astri per individuare, segno per segno, come affrontare al meglio le vacanze di agosto, senza pensieri e proiettati verso gli altri, nel tempo libero come a tavola.

Oroscopo di agosto: ecco cosa dicono le stelle

Ariete

Giove in transito nel vostro segno vi offrirà la leggerezza giusta per cominciare le vacanze, mentre Saturno retrogrado tutto il mese dal segno dell’Acquario, vi permetterà di lasciare a casa dei pensieri di troppo. Liberate la testa da qualsiasi peso e superate i piccoli ostacoli nei primissimi giorni di agosto.

Dal 12 agosto con il favore di Venere in Leone, il vento sarà ancor più favorevole e promette di raggiungere l’obiettivo: ricaricare le pile, spendendo poche energie per trovare nuovi stimoli, senza dare troppa retta a chi (ancora!) cerca di frenarvi.

A tavola concedetevi frutti di mare freschissimi e qualche piatto esotico, come il ceviche peruviano.

Toro

La congiunzione tra Marte e Urano nel vostro segno agli inizi di agosto, ha il sapore della ribellione e del cambiamento: un vero fiume in piena che avrà il sapore di meravigliose fughe in compagnia degli amici più festaioli e di parole che scorreranno senza troppi scrupoli. Vi sentirete veramente liberi da costrizioni e da eventuali giudizi altrui.

Il transito di Mercurio in Vergine, per buona parte del mese, vi riporterà lo spirito critico necessario per godere appieno delle vostre vacanze: cura di sé, trattamenti benessere e buon cibo!

A tavola: pasta fatta in casa, ricette regionali non troppo pesanti, vassoi di frutta fresca

Gemelli

Giove in transito positivo dall’Ariete renderà elettrizzante la vostra estate, al quale si aggiungerà, durante la settimana di ferragosto, una splendida Venere in Leone che vi farà brillare, divertire, emozionare.

Concerti affollati e corse in spiaggia, anche un paio di programmi senza troppo senso con Mercurio in transito negativo dal segno della Vergine, ma cosa importa, quando finalmente riuscirete a respirare e a sentire i battiti accelerati del vostro cuore?

A tavola solo piatti veloci, gustosi e freschi, ma anche panini golosissimi!

Cancro

Marte e Urano congiunti transitano in aspetto favorevole, mentre Venere sosta nel vostro segno nella prima parte di agosto: la parola d’ordine delle vostre vacanze sarà “sensualità”!



Cogliete ogni occasione per buttarvi in mezzo alla mischia per godervi le vacanze pienamente, lasciandovi andare e usando tutti i sensi: annusate, ascoltate, osservate e soprattutto gustate ogni minima cosa, senza troppo seguire le regole. Accogliete le sfide e scoprite ogni opportunità, il vostro presente non concede pigrizia.

A tavola provate tutto ciò che non avete mai osato ordinare. Potreste scoprire che ciò che non vi è mai piaciuto, oggi potrebbe appassionarvi: ramen, frattaglie, piatti molto piccanti.

Leone

Saturno rallenta il suo passo dal segno opposto dell’Acquario, e vi lascerà tirare il fiato almeno durante le vacanze. E anche se i primi di agosto, Marte e Urano in un difficile transito dal Toro, si esprimeranno con qualche improvvisa difficoltà, Giove in Ariete, alleggerirà il tutto. Forse non riuscirete a risolvere subito, ma con una filosofia invidiabile, rimanderete tutto al vostro ritorno.

È il momento di concedervi respiri profondi, di godervi pienamente le relazioni e gli amici, di fare festa come solo voi sapete fare. In barca, in spiaggia, su un’amaca o su una terrazza in montagna vi aspettano un drink e tante golosità.

A tavola vorrete gusti intensi: parmigiana di melanzane, peperonata, zuppe di pesce…

Vergine

Urano e Marte in transito positivo dal segno del Toro porteranno la vostra energia ai massimi livelli, tanto da riuscire a gestire, oltre ai vostri impegni, anche delle questioni che non vi toccano così da vicino. Non che ce ne fosse bisogno, ma anche questa volta, con l’intervento di Mercurio nel vostro segno, dimostrerete la vostra incredibile capacità organizzativa, per la quale riceverete la giusta gratitudine.

Venere in Cancro nella prima parte del mese, suggerisce di non farsi sfuggire la reale possibilità di rilassarsi durante le vacanze, ma voi lo saprete fare solo visitando tutto ciò che sarà possibile visitare: musei, mostre d’arte, borghi inarrivabili, fiere e mercatini dove trovare le migliori occasioni.

A tavola potrete permettervi di tutto, dai ricchi fritti di pesce ai dolci più golosi e ovviamente, gelato a volontà!

Bilancia

Saturno, governatore del segno, è ancora in ottimo aspetto dal segno dell’Acquario, e continua a chiedervi la lungimiranza e la sobrietà che tanto vi appartengono, ma Giove, opposto in Ariete, vi ispirerà tutt’altro. Avrete voglia di lasciarvi andare e di uscire dal percorso a causa di un’insoddisfazione di fondo.

Qualche spesa un po' folle e una vacanza non programmata in un isola ricca di vita notturna, potrebbero essere la possibile e piacevole conseguenza. Tranquilli, tutto recuperabile, inoltre rimarrete sobrii: nel senso che che lo saprete solo voi!

A tavola saprete coccolarvi con crostacei e risotti di pesce spettacolari, come la paella.

Scorpione

L’astuzia è sicuramente una delle vostre migliori qualità e nei prossimi giorni vi tornerà davvero utile: il “fuoco incrociato” di Marte e Urano nell’opposto segno del Toro, e il transito difficile di Saturno in Acquario, potrebbero mettervi davvero alla prova. Prove che, peraltro, riuscirete a superare con stile e precisione, anche grazie alle posizioni favorevoli di Venere in Cancro nella prima parte di agosto e di Mercurio in Vergine nella seconda.

Userete prima l’empatia, la vostra intelligenza emotiva, mentre successivamente sarete capaci di mettere in atto una vera e propria strategia. Considerando che sono le vostre vacanze, non vi annoierete certo, ma soprattutto riuscirete a ottenere ciò che desiderate dalle stesse persone che potrebbero avervi messo in difficoltà.

Giocate, sfidate e concorrete a tornei e maratone di ballo sardi, chiedete rimborsi e sconti, ma non privatevi di nulla!

A tavola, preferite piatti con ingredienti molto versatili: uova, insalate, poké, etc..

Sagittario

Giove in transito nel segno favorevole dell’Ariete e Venere che raggiungerà il segno del Leone il 12 agosto, creano un bellissimo aspetto di fuoco che porterà leggerezza ed entusiasmo nelle vostre vacanze, soprattutto se sarete in viaggio, lontano da casa, esattamente come piace a voi, forse dopo tanto tempo che lo desideravate.

Una vacanza all’insegna della scoperta di luoghi e nuove culture, ma anche ben spesi nell’apprendimento di uno sport o di qualsiasi cosa vi incuriosisca e nella quale potreste anche eccellere. Dai balli caraibici di gruppo, dalla bici, ai cavalli, ma anche un corso di ceramica, o un bel trekking studiato a casa mesi fa.

Mercurio in Vergine nella seconda parte di agosto indica qualche piccola scocciatura, alla quale saprete rispondere con saggezza e serenità d’animo.

A tavola, saprete davvero accontentarvi di qualsiasi cosa e potrete spaziare dalla cucina regionale o quella più etnica senza fare un plissè, perché in fondo anche “gustare” è un gran bel viaggio!

Capricorno

Venere all’opposizione nel segno del Cancro non vi metterà dell’umore giusto all’inizio del mese di agosto, complice anche il transito di Giove in Ariete che tende a rendervi ancora più operativi e solletica la vostra ambizione. Questo succede mentre Marte e Urano nel segno favorevole del Toro, e Mercurio in Vergine nella seconda metà di agosto, vi porteranno occasioni di cambiamento da prendere al volo.

Riuscirete a realizzare al più presto i cambiamenti che desiderate, ma concedetevi almeno una pausa, lo dovete a voi stessi e a chi amate.

Se proprio non ce la fate, dedicatevi a hobby costruttivi, ma non sottraetevi alla compagnia degli altri... vedrete che vi darà soddisfazione.

A tavola preferite piatti semplici e con pochi ingredienti, meglio ancora se in purezza: mozzarelle, formaggi golosi con mostarde e confetture, friselle che profumano di pomodoro maturo e origano.

Acquario

Saturno ancora nel vostro segno, combinato al transito di Urano e Marte nel segno del Toro, vi chiederanno decisioni tempestive, ma lungimiranti. Aspettatevi qualche complicazione prima o durante i viaggi, dovuta a chi vi circonda. Per fortuna Giove in Ariete vi offrirà la tranquillità necessaria e l’ottimismo per reagire con una serenità encomiabile.

Siate pronti a cambiare programma, mantenendo aperte diverse opzioni che abbiano un unico obiettivo: rilassarvi, andare in giro con gli amici, quelli più fidati, che non perdereste neanche nella folla oceanica di un concerto in spiaggia.

A tavola sarete di larghissime vedute optando per tutto ciò che è condivisibile e che unisce: cous cous, fonduta, spaghettate…

Pesci

Venere in ottimo aspetto dal segno del Cancro, renderà intense le vostre emozioni almeno fino al 12 agosto, mentre i transiti di Urano e Marte nel segno del Toro porteranno il giusto ritmo alla vostra estate. Decisioni azzeccate e improvvise che vi porteranno in luoghi nuovi con la promessa di nuovi incontri.

Non sarà tutto esattamente come lo avevate immaginato e con Mercurio all’opposizione nella seconda parte di agosto, a volte in mezzo ad una serata in un locale affollato potreste sentirvi un “pesce fuor d’acqua”, ma sarà molto motivante e seducente incrociare situazioni insolite.

A tavola, per sentirvi davvero in vacanza quest’estate, il consiglio è di ribaltare almeno qualcuna delle vostre abitudini a partire dagli orari: una colazione salata o un gelato a cena, vi potrebbero rendere davvero felici.