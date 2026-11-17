Dopo l'annuncio di Robert Pattinson come nuovo James Bond, parte il toto-nomi per la prossima bond girl. Da Zendaya a Florence Pugh, ecco dieci attrici che potrebbero conquistare un ruolo nel prossimo film di 007

Il nuovo James Bond ha finalmente un volto. Dopo anni di indiscrezioni, scommesse e candidati più o meno improbabili, Robert Pattinson è stato ufficialmente scelto per interpretare l'agente 007, raccogliendo l'eredità di Daniel Craig.

E mentre i fan iniziano già a immaginare come sarà il suo Bond, a Hollywood si apre un'altra domanda altrettanto interessante: chi sarà la prossima Bond Girl?

Del resto, le donne hanno sempre avuto un ruolo fondamentale nell'universo creato da Ian Fleming. Da Ursula Andress a Eva Green, passando per Halle Berry e Léa Seydoux, alcune delle protagoniste femminili della saga sono diventate icone cinematografiche, capaci di lasciare il segno ben oltre il loro rapporto con l'agente segreto.

Ora, con Denis Villeneuve alla regia e Steven Knight alla sceneggiatura, il franchise si prepara a una nuova fase. E non è difficile immaginare che anche il ruolo della Bond Girl possa evolversi, lasciando sempre più spazio a personaggi complessi, indipendenti e magari persino più pericolosi dello stesso 007.

Nessuna scelta è stata ancora ufficializzata, ma il toto-nomi è già cominciato. Tra attrici affermate, nuove star e volti amatissimi dal pubblico, ecco dieci possibili candidate che potrebbero affiancare Robert Pattinson nel prossimo film.

È partito il toto-nomi: 10 possibile Bond Girl per il prossimo 007

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Zendaya

È uno dei nomi più importanti della sua generazione e la sua presenza trasformerebbe immediatamente il prossimo Bond in un evento cinematografico ancora più atteso. Zendaya ha già lavorato con Denis Villeneuve nella saga di Dune, un elemento che rende particolarmente interessante immaginare una nuova collaborazione.

Dopo Euphoria e Challengers, l'attrice ha dimostrato di saper combinare vulnerabilità, intelligenza e determinazione. Nel ruolo di bond girl potrebbe interpretare una figura moderna, indipendente e difficile da prevedere.

Simone Ashley

Dopo aver conquistato il pubblico nei panni di Kate Sharma in Bridgerton, Simone Ashley potrebbe portare nell'universo di James Bond una combinazione perfetta di eleganza, carisma e determinazione.

L'attrice britannica ha dimostrato di saper interpretare donne forti, capaci di tenere testa ai protagonisti maschili senza perdere fascino e ironia. Una qualità che la renderebbe particolarmente interessante per una bond girl contemporanea, magari un'agente segreta con una propria missione e ben poca intenzione di farsi mettere in secondo piano.

Margaret Qualley

C'è qualcosa di imprevedibile nelle interpretazioni di Margaret Qualley, ed è proprio questo che potrebbe renderla una scelta intrigante. Da Maid a The Substance, l'attrice americana ha dimostrato una notevole versatilità, passando da personaggi vulnerabili a figure molto più enigmatiche.

Accanto al James Bond di Pattinson potrebbe interpretare una donna misteriosa, della quale non è mai del tutto chiaro se ci si possa fidare. Un personaggio capace di sorprendere lo spettatore fino all'ultima scena.

Florence Pugh

Se c'è un'attrice che potrebbe davvero tenere testa a Robert Pattinson, quella è Florence Pugh. Tra Oppenheimer, Dune: Part Two e l'universo Marvel, la star britannica ha costruito una carriera fatta di personaggi intensi, spesso anticonvenzionali.

Il suo talento nelle scene d'azione, unito a una presenza scenica magnetica, la renderebbe ideale per una bond girl che non si limita ad accompagnare 007 nelle sue missioni, ma potrebbe addirittura guidarle. E un confronto tra Pugh e Pattinson prometterebbe scintille.

Marion Cotillard

Se la produzione decidesse di puntare su un volto già affermato, Marion Cotillard sarebbe una candidata affascinante. Premio Oscar per La Vie en Rose, l'attrice francese possiede quel tipo di presenza scenica che non ha bisogno di grandi gesti per catturare l'attenzione.

Il suo talento nel dare profondità a personaggi complessi potrebbe trasformare la prossima bond girl in una figura sofisticata e ambigua, magari una donna con un passato ingombrante e segreti che nemmeno 007 riesce a decifrare.

Michelle Keegan

Conosciutissima dal pubblico britannico grazie a serie come Our Girl e Fool Me Once, Michelle Keegan potrebbe rappresentare una scelta meno scontata. L'attrice ha già dimostrato di sapersi muovere tra azione, suspense e drammi personali, caratteristiche che si sposerebbero bene con il mondo di James Bond.

Il suo fascino naturale e la capacità di interpretare personaggi determinati potrebbero renderla perfetta per una protagonista lontana dallo stereotipo della donna da salvare.

Gemma Chan

Elegante, sofisticata e dotata di un fascino quasi enigmatico, Gemma Chan sembra possedere molte delle qualità tradizionalmente associate all'universo di 007. Ma sarebbe interessante vederla in un ruolo capace di sovvertire quelle aspettative.

Dopo Crazy Rich Asians ed Eternals, l'attrice britannica potrebbe dare vita a una donna influente, intelligente e perfettamente a proprio agio nei giochi di potere internazionali. Magari un'alleata di Bond, oppure un'avversaria decisamente difficile da battere.

Sydney Sweeney

Tra i nomi più discussi quando si parla delle nuove star di Hollywood, Sydney Sweeney potrebbe rappresentare una scelta capace di attirare l'attenzione di un pubblico più giovane. L'attrice di Euphoria e Anyone But You ha dimostrato di sapersi muovere tra generi molto diversi, giocando spesso con le aspettative del pubblico.

In un film di James Bond sarebbe interessante vederla interpretare una donna che utilizza il proprio fascino come arma, nascondendo intenzioni ben più complesse di quanto lasci immaginare.

Gugu Mbatha-Raw

Con una carriera che spazia dal cinema alle serie televisive, Gugu Mbatha-Raw sarebbe una scelta particolarmente interessante per un ruolo femminile di grande spessore. L'attrice britannica, vista in The Morning Show e Loki, ha una presenza scenica raffinata e una notevole capacità di rendere credibili personaggi complessi.

Potrebbe interpretare una diplomatica, un'agente dei servizi segreti o una figura chiave in un intrigo internazionale, dando alla prossima bond girl una dimensione meno prevedibile e più adulta.

Inde Navarrette

Tra le candidate meno conosciute dal grande pubblico c'è Inde Navarrette, giovane attrice americana vista in Superman & Lois e 13 Reasons Why. Proprio il suo profilo meno consolidato potrebbe rappresentare un'opportunità per il franchise, da sempre capace di trasformare alcune delle sue protagoniste in star internazionali.

La sua presenza porterebbe una ventata di freschezza alla saga, soprattutto se la produzione decidesse di affiancare a Pattinson un personaggio femminile appartenente a una nuova generazione.