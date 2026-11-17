



In onda dal lunedì al venerdì alle 20.30 su TV8, Italia per due - Consigli disordinati di viaggio è il travel show in puro stile on the road per scoprire il lato meno conosciuto del Bel Paese

Venti puntate, venti destinazioni, da nord a sud, dall’arco alpino al tacco dello stivale. Alla conduzione del nuovo programma prodotto da Banijay Italia, Italia per due - Consigli disordinati di viaggio, la coppia Benedetta Parodi e Fabio Caressa, che insieme gireranno l’Italia, raggiungendo diverse città, paesi, pianure e montagne.

Milano, Firenze, Bergamo, Genova, Bologna, Roma, Castelli romani, Torino, Langhe, Valtellina, Como, Bari, Matera, Palermo, Trapani, Perugia, Napoli, Calabria, Trento e Reggio Emilia: Benedetta e Fabio attraverseranno lo stivale a bordo di un'automobile, che diventa teatro di ciò che normalmente avviene tra moglie e marito, tra complicità, battibecchi e imprevisti.

In ciascuna località, i coniugi Parodi-Caressa porteranno il pubblico a scoprire il luogo attraverso tre esperienze tra le più disparate, fuori dai percorsi turistici, da quelle più adrenaliniche, a quelle più legate a usi e costumi del territorio, e, immancabilmente, a quelle legate al food. In ogni località, inoltre, incontreranno tre local speciali e appassionati, che quel territorio lo conoscono, lo amano e lo vivono quotidianamente, e che faranno vivere loro tre esperienze diverse e uniche. Dall’atmosfera elegante e aristocratica della Sicilia dell’Ottocento al Gran Ballo nella villa storica del celebre film "Il Gattopardo" di Luchino Visconti, dalla rievocazione storica annuale di Bevagna al curling in Valtellina o una partita a hockey su pista a Matera, o ancora di pétanque nella bocciofila di Genova. E molto, molto altro!

Al termine delle attività, Benedetta e Fabio si rimetteranno in marcia alla volta della tappa successiva, e approfitteranno del viaggio in macchina per commentare le esperienze appena vissute: cosa li ha colpiti, cosa li ha divertiti, le eventuali difficoltà incontrate, cosa non è piaciuto loro e cosa invece li ha entusiasmati, e cosa pensano dei local che li hanno guidati. E a quel punto, sarà il momento per loro di decidere a chi assegnare la vittoria, e fargli vincere un viaggio messo in palio da Boscolo. Chiuderanno la puntata chiedendosi dove li porterà la prossima sfida, e cosa scopriranno di nuovo e insolito arrivati a destinazione.

Il programma sarà anche un’occasione per appuntarsi i consigli di Benedetta e Fabio, una insolita guida di viaggio, con i numeri e gli indirizzi utili per replicare le loro esperienze più belle, e alla portata di tutti. Il programma, in onda dal 16 novembre, dal lunedì al venerdì alle ore 20.30, in prima tv assoluta su TV8, e prossimamente su Sky è Now, è a cura di Luca Danesi, scritto da Alessandro Saitta, Barbara Rempi, Leonardo Diana e Andrea Pettinari. La regia è di Alberto Di Paola e Enea Sansaro.