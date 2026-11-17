L’iconico tubino nero firmato Christina Stambolian, indossato dalla Principessa del Galles nel giugno 1994, sarà battuto da Sotheby’s a New York il prossimo 9 dicembre. Ecco la sua storia e i vestiti di stagione per sentirsi una vera regina di stile

Ci sono abiti che fanno la storia della moda e altri che entrano direttamente nella cultura pop come simboli di emancipazione femminile. Il "Revenge Dress" di Lady Diana appartiene a pieno titolo a entrambe le categorie.

A trentadue anni da quella fatidica serata londinese in cui venne indossato dalla Principessa del Galles, il leggendario tubino nero torna sotto i riflettori: il prossimo 9 dicembre 2026 sarà infatti battuto all’asta da Sotheby’s a New York durante la Luxury Week, con una stima che si aggira intorno ai 300 mila dollari (circa 220 mila sterline) e parte del ricavato destinato in beneficenza alla NHS Lothian Charity, su richiesta dello stesso Principe William.

La storia di una rivincita a colpi di stile

Era il 29 giugno 1994 quando Diana arrivò al party estivo di Vanity Fair alla Serpentine Gallery di Londra lasciando tutti senza fiato. Quella stessa sera l'allora Principe Carlo sarebbe andato in onda in un'intervista televisiva confessando pubblicamente di averla tradita con Camilla Parker Bowles. Diana era stata informata ma, invece che nascondersi, decise di partecipare all'evento.

Ma non finisce qui, perchè, al posto di optare per un castigato abito di Valentino previsto inizialmente, la Principessa scelse un vestito in seta nera della stilista greca Christina Stambolian, rimasto nel suo armadio per tre anni perché giudicato "troppo audace".

Scollo a cuore, spalle scoperte, silhouette fasciante e un drappeggio asimmetrico che metteva le gambe in primo piano: abbinato a décolleté Manolo Blahnik, clutch Ferragamo, l’iconico girocollo di perle con zaffiro e uno smalto rosso fuoco sulle unghie, quel look riscrisse le regole del protocollo reale. Non servì alcuna dichiarazione ufficiale: il messaggio di forza, libertà e rinascita era già tutto lì.

Venduto dalla stessa Diana nel 1997 a un'asta benefica per circa 39 mila sterline, l'abito è rimasto per quasi trent'anni nella collezione privata di una famiglia prima di tornare oggi sul mercato.

Come replicare il "Revenge Dress" oggi: i modelli da scegliere

Non serve partecipare all’asta milionaria di Sotheby’s per portare nel guardaroba quella stessa energia magnetica. Il Little Black Dress del resto, nelle sue verisoni più sensuali e decise, resta l'alleato ideale per le serate speciali e per le feste di fine anno.

Per questo abbiamo selezionato alcuni modelli delle collezioni attuali di Zara, Mango and co che hanno alcuni dettagli che, a nostro avviso, li rendono assolutamente irresistibili e perfetti anche per la holiday season in arrivo. Lasciatevi tentare!

L'abito midi con scollo drappeggiato di REFORMATION. L'opzione ideale per chi preferisce una lunghezza sotto il ginocchio dal fascino rétro ma estremamente sofisticato: lo scollo morbido incornicia le spalle con eleganza regale.

Credits: thereformation.com

Il tubino midi effetto pelle di ZARA. Linee pulite e scollo a cuore drappeggiato per questo modello strapless che avvolge la silhouette con carattere. Perfetto con un paio di slingback affilate e un girocollo luminoso.

Credits: zara.com

Il minidress drappeggiato di MANGO. Lo scollo asimmetrico e le ruches laterali scolpiscono la figura rendendolo super sensuale.

Il minidress di velluto con frange di STRADIVARIUS. Scollo a cuore e tessuto morbido per un mini abito che punta tutto sul movimento grazie all'orlo sfrangiato, ideale per chi cerca una variante più giocosa e contemporanea.

Credits: stradivarius.com

Il tubino con fiocco in satin di RESERVED. Un grande classico rivisitato in chiave statement: la linea minimal del tubino nero viene accesa dal maxi fiocco lucido sul décolleté, per non passare inosservate.

Credits: reserved.com

Lo slip dress con fiocco in velluto di H&M. Linea scivolata e iper-femminile. Il contrasto tra il tessuto fluido e il bustier strutturato a fiocco in velluto lo rende un passe-partout chic per ogni evento serale.

Credits: 2.hm.com

Il minidress di paillettes con dettaglio peplum e applique floreale di ROTATE. La versione più party-ready della nostra selezione: maniche lunghe scintillanti, punto vita evidenzato da un peplo in taffetà e applicazione floreale.