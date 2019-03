Meghan Markle ha in programma un secondo baby shower dedicato alla royal family e pochi altri invitati. Ecco tutto quello che sappiamo sulla festa di Londra

Secondo indiscrezioni Meghan Markle sta organizzando un secondo baby shower.

Anche se questo genere di festaggiamenti è un'usanza più americana che della famiglia reale britannica, Meghan Markle, che sta per avere il suo primo figlio con il principe Harry, sembra molto determinata a introdurre questa nuova tradizione a Palazzo e celebrare il futuro royal baby.

L'esperto della famiglia reale Russell Myers ha detto: «Le voci dicono che la Duchessa sta progettando di fare un'altra festa [...] Se ne farà davvero un altro sono sicuro che sarà una celebrazione più posata dell'ultima».

I rumors sostengono che sarà una festa molto tranquilla, in stile british, con non più di 5/6 invitati; tra questi probabilmente William e Kate, la mamma Doria, e qualche amica inglese della Duchessa, come ad esempio Victoria Beckham.

Inoltre è stato riferito che Meghan stava pianificando di organizzare il baby shower nella sua nuova casa Frogmore Cottage, ma i lavori di ristrutturazione sono stati posticipati, quindi potrebbe dover spostare il tutto a Buckingham Palace; una location non molto casual.

Il primo baby shower di Meghan Markle

Il primo baby shower di Meghan Markle si è tenuto a New York ed è stato organizzato dalle amiche più strette della Duchessa del Sussex. Il risulatato era stato estremamente stravagante, con un costo di circa €345.000.

La duchessa del Sussex volò a New York andata e ritorno in un jet privato, e si dice che Serena Williams abbia pagato il soggiorno di tre notti di Meghan in una suite da 57.400 sterline a notte, nell'attico del Hotel Mark nell'Upper East Side.

La festa era stata elegante e sofisticata, e Meghan e le sue amiche hanno potuto godersi il tempo insieme prima della nascita del bambino.

Alcune fonti dicono che non sono stati pianificati giochi per le feste o rivelazioni del sesso del bambino: la stessa Meghan Markle ha detto che lei e il principe Harry ancora non lo sanno e che il sesso del bambino sarà una sorpresa anche per loro.

L'evento costellato di star americane, tra cui la già citata Serena Williams e Amal Clooney.

