Serata riuscitissima, peccato che alle una e mezza il salotto sembri ancora l’aperitivo del venerdì: ecco come dire «è tardi» agli ospiti, restando impeccabilmente gentili.

Lo scenario è classico: il dolce è finito da un pezzo, i bambini crollano sul divano, il vicino al piano di sotto inizia a tossire con insistenza. Eppure gli ospiti sembrano intenzionati a trasferirsi da voi a tempo indeterminato.

Vi sentite scortesi solo all’idea di accennare all’orario, ma anche il galateo più ortodosso non prevede che la cortesia coincida con il martirio domestico. Il galateo domestico contemporaneo, erede del lontano Galateo overo de’ costumi di Giovanni Della Casa ma molto più pragmatico, offre diversi strumenti per far capire che la festa è finita senza drammi.

Quanto può durare una visita secondo il galateo

Nessuno tiene il cronometro in mano, ma qualche riferimento esiste. Gli esperti di galateo concordano sul fatto che un invito a pranzo o cena non è un’occupazione a oltranza del salotto altrui.

Se non sono previste altre attività, diversi corsi di galateo della tavola suggeriscono di considerare ragionevole il momento dei saluti circa un’ora dopo la fine del pasto. Al massimo entro un’ora dal caffè servito in salotto.

Per chi resta a dormire, il vecchio adagio secondo cui dopo tre giorni l’ospite inizia a pesare non è poi così superato. Il galateo domestico invita a programmare soggiorni brevi e a chiarirne la durata già prima dell’arrivo.

Se siete voi gli ospiti

La regola più elegante è non costringere mai chi vi ospita a chiedervi di andare. Se vedete arrivare il caffè, l’«ultimo bicchiere», il riordino delle stoviglie e le luci che si fanno più chiare, sono tutti inviti silenziosi a salutarvi da soli.

Segnali gentili per dire che la festa è finita

Uno degli strumenti più efficaci è il bicchiere di congedo. Frasi come «vi verso un ultimo calice» o «che ne dite di una tisana prima di andare?» comunicano con chiarezza che la serata sta arrivando all’epilogo. Non serve aggiungere altro.

Anche il caffè servito in salotto ha una funzione simbolica: conclude il pasto e introduce naturalmente il momento dei saluti. Potete accompagnarlo abbassando la musica, spegnendo qualche candela, chiudendo balconi e terrazzi: piccoli gesti che dicono «fine capitolo» senza una parola di troppo.

Un minimo di riordino aiuta: raccogliere piatti e bicchieri, portare in cucina i vassoi, piegare i tovaglioli. Evitate però la versione drastica, stile scopa in mano e sacchi dell’immondizia in mezzo al salotto, che rischia di suonare come uno sfratto più che come un congedo.

Cosa dire davvero: frasi pronte per ogni occasione

Con amici stretti e parenti

Con le persone di famiglia potete permettervi un linguaggio più diretto, sempre condito di affetto e autoironia. L’idea è far passare il messaggio che li volete bene, proprio per questo non potete trasformarvi in ostaggio della serata infinita.

«Vi caccio solo perché domani alle sei la sveglia è spietata».

«Rimaniamo con questo finale perfetto, così la prossima volta alziamo ancora l’asticella».

«Mi avete riempito la casa e il cuore, ora vi accompagno alla porta».

Con colleghi, vicini e conoscenti

Qui serve un tocco più formale. L’obiettivo è chiudere con gentilezza, senza creare imbarazzo né dare l’idea che non desideriate rivederli.

«È stata una serata bellissima, non voglio trattenervi oltre: vi accompagno alla porta».

«Domani mi aspetta una giornata impegnativa, direi che possiamo salutarci qui così ci rivediamo presto riposati».

«Vi ringrazio davvero per essere venuti, è ora di lasciarci andare a riposare».

Quando nessun segnale viene colto

Capita che certi ospiti ignorino ultimo bicchiere, caffè, luci e riordino. In questi casi il galateo non impone il sacrificio: consente una frase chiara, purché educata e detta con un sorriso autentico.

«Ragazze, devo proprio salutarvi, domani alle sette casa nostra riparte a pieno ritmo».

«Mi dispiace interrompere la chiacchierata, ma è davvero ora di chiudere: vi accompagno».

Giocare d’anticipo e il congedo del giorno dopo

Molti problemi si evitano indicando i tempi già nell’invito. Un messaggio del tipo «ci vediamo dalle 20 alle 23, così il giorno dopo non ci odieremo tutti alla sveglia» imposta le aspettative. Vi permette anche di richiamare quell’orario, se necessario, senza sembrare rigidi.

Quando arriva il momento dei saluti, il galateo delle nonne resta imbattibile. Ci si alza tutte insieme, si accompagna alla porta, si chiacchiera ancora due minuti sul pianerottolo e poi si lascia andare. Il giorno dopo, un breve messaggio o una telefonata di ringraziamento chiudono il cerchio e rendono memorabile la serata, anche se è finita in orario.

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