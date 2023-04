Giovedì alle 18,30 Levante si esibirà al Today at Apple, presso lo store Apple Via del Corso a Roma: ecco come prenotare il proprio posto

Giovedì 20 aprile, Levante sarà la protagonista del primo evento musicale Today at Apple organizzato allo store Apple Via del Corso a Roma.

Durante lo speciale incontro presentato da Apple Music, i fan potranno scoprire il lato autentico e intimo di una delle artiste più originali del panorama italiano, amata per la sua energia esplosiva e la grande sensibilità.

Questo appuntamento di Today at Apple, moderato dall’autrice e podcaster Maria Cafagna, andrà a toccare i temi autobiografici presenti nell’ultimo disco di Levante (Opera Futura), l’empowerment femminile e i valori di inclusività promossi dall’artista.

In chiusura, la cantante proporrà alcuni dei suoi successi in una coinvolgente performance live in acustico.

Per non perdersi l’inconfondibile energia di Levante e partecipare all’evento Today At Apple di giovedì 20 aprile alle 18:30 presso lo store Apple Via del Corso (181-188) a Roma, è necessario prenotare il proprio posto registrandosi al sito: apple.co/levante