Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti fanno il loro debutto come coppia agli Oscar: niente red carpet ma la loro presenza diventa virale

Tra i momenti più commentati della notte degli Oscar c’è stato anche il debutto ufficiale di Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti, che per la prima volta hanno partecipato insieme alla cerimonia degli Academy Awards.

Una scelta sorprendente per una coppia che, fin dall’inizio della relazione nel 2023, ha sempre cercato di mantenere un profilo molto discreto.

Per questa notte degli Oscar, Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti hanno optato per una soluzione elegante e coerente con il loro stile riservato: niente red carpet sotto i flash dei fotografi, ma un ingresso diretto in sala, dove sono stati ripresi dalle telecamere seduti insieme in prima fila durante la cerimonia. Un’apparizione che ha subito catturato l’attenzione del pubblico e dei social.

L’attore era candidato al premio come miglior attore protagonista per il film One Battle After Another di Paul Thomas Anderson. Alla fine la statuetta è andata a Michael B. Jordan per Sinners, ma la presenza della copppia ha comunque rappresentato uno dei momenti più curiosi e discussi della serata.

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Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti insieme agli Oscar: il debutto di coppia che nessuno si aspettava Il debutto ufficiale di Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti agli Oscar segna un piccolo cambiamento nella gestione pubblica della loro relazione. Fino a oggi, infatti, i due avevano preferito mostrarsi insieme soprattutto agli after-party o in occasioni mondane più informali. Questa volta, invece, hanno scelto di condividere uno dei palcoscenici più importanti di Hollywood. La coppia è stata ripresa più volte durante la serata, seduta fianco a fianco mentre ascoltava il monologo di apertura del conduttore Conan O’Brien. La loro relazione, iniziata nel 2023, è sempre stata vissuta lontano dai riflettori. Vittoria Ceretti stessa ha raccontato in passato quanto possa essere complicato essere associati a una persona molto famosa. In un’intervista a Vogue France aveva spiegato: «Appena stai con qualcuno che ha più seguito di te diventi “la fidanzata di”. E può essere estremamente fastidioso. All’improvviso le persone parlano di te solo come della fidanzata di qualcuno». Anche l'attore ha più volte spiegato il suo rapporto con la privacy. In una vecchia intervista al Time ha raccontato di aver sviluppato una vera strategia per proteggere la propria vita personale: «È un equilibrio che cerco di gestire da tutta la vita adulta; e non sono ancora un esperto. La mia filosofia è semplice: mostrarmi solo quando ho qualcosa da dire o da mostrare. Per il resto, sparire il più possibile». Forse anche per questo la scelta di presentarsi insieme agli Oscar 2026 ha avuto un sapore speciale: un’apparizione rara, che ha mostrato una delle coppie più osservate del momento in un contesto pubblico ma ancora perfettamente in linea con il loro stile discreto. **Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti si sposano? Ecco cosa c'è di vero**