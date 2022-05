Il clan Kardashian approda a Portofino in Liguria con una carrellata di look degna di una "fashion week front row".

Quella della maggiore delle sorelle Kardashian e il batterista Travis Barker è una promessa d'amore eterno, e sembra così anche per la durata dei loro festeggiamenti! Dopo il matrimonio a sorpresa a Las Vegas e quello ufficiale a Santa Barbara, la coppia ha scelto l'Italia per il loro terzo matrimonio.

Le-a cerimonia delle nozze si è svolta ieri, domenica 22 Maggio, presso l'antica fortezza del Castello Brown che sorge sulla collina che domina il borgo, una delle zone più belle di Portofino.



Un matrimonio davvero in grande, firmato Dolce&Gabbana: per i festeggiamenti con amici e parenti, infatti, la coppia ha scelto l'Olivetta, il complesso balneare di proprietà di Domenico Dolce e Stefano Gabbana a Portofino. A condividere le foto del matrimonio è stata proprio la sposa che ha pubblicato degli scatti che la immortalano in un abito corto, anzi cortissimo, in raso e pizzo bianco con un imponente velo "a cattedrale" su cui è ricamata un'immagine della Madonna, il tutto ovviamente firmato Dolce&Gabbana.

La parentesi italiana delle Kardashian ci ha regalato una carrellata di abiti che hanno catturato l'attenzione di tutti. Le sorelle, vestite sempre in Dolce&Gabbana total look hanno sfoggiato capi che non sono passati di certo inosservati.



Per la prima sera in Italia, Kourtney ha indossato un abito in tulle rosso fuoco con maxi scollatura abbinato a un pellicciotto tor su ton.



Floreale invece Kylie Jenner in un abito beige con stampa di rose rosse abbinato ad una borsa di paglia e sandali bassi. Anche Kendall Jenner ha scelto i fiori per il suo completo gonna-camicia, ma in una nuance diversa. Tra i look sfoggiati dalla modella in Italia c'è anche un richiamo allo stile goth come il suo abito bustier in raso con gonna trasparente nera abbinato a tacchi aperti. A completare il look una maxi collana girocollo con ciondolo a croce rossa.



Lo stile gotico sembra aver affascinato anche la più paparazzata del clan, Kim Kardashian, che per le nozze della sorella ha indossato un abito a sirena in pizzo nero con dettagli trasparenti sulle maniche lunghe e sul décolleté abbinato a un maxi choker in diamanti con croce barocca: la quintessenza dello stile Dolce&Gabbana, praticamente una foto degna di una campagna del marchio!



La croce è un motivo ricorrente negli outfit sfoggiati in Italia. La star infatti è stata avvistata in compagnia dei suoi figli con un look sensuale composto da corsetto grigio e pantaloni, abbinati ad una croce in argento che spiccava grazie ai capelli raccolti che le risaltavano il collo.

Possiamo dirlo, le Kardashian non si sono risparmiate in fatto di look. Audaci, sopra le righe e ammettiamolo, un tantino appariscenti... ma si sa, le celeb amano stupirci! Che i festeggiamenti siano davvero finiti? Una cosa è certa, quando c'è di mezzo la famiglia Kardashian, tutto può accadere!



Credits: Getty Images