Durante un'intervista Keira Knightley racconta di aver visto Love Actually solo una volta e di non ricordarsi di chi è innamorata Juliet, il suo personaggio

È quel periodo dell'anno in cui piumoni, tisane e film sul divano sono i padroni induscussi delle nostre serate.

E tra tutti i classici che si possono guardare Love Actually arriva puntuale sui nostri schermi come un appuntamento annuo al quale non possiamo mai mancare.

Per tutti tranne che per una persona: Keira Knightley, che ha scioccato i fan rivelando il numero effettivo di volte in cui ha visto il film. Una sola volta.

(Continua sotto la foto)

E sembra che la visione del film non sia stata particolarmente memorabile, poiché, come rivelato nell'intervista, Knightley non sa nemmeno cosa succede al suo personaggio.

In un'intervista a Wired, Keira ha fatto una confessione sconvolgente sul suo personaggio, chiedendo «I don't remember! Who do I end up with?» (Non ricordo! Con chi sono stata alla fine?).

E mentre la maggior parte delle persone su questo pianeta sa recitare a memoria la la scena in cui Juliet (aka Keira) apre alla porta e si trova davanti il migliore amico del suo maritino Mark (interpretato da Andrew Lincoln), l'attrice inglese non se lo ricorda abbastanza chiaramente.

Durante l'intervista infatti Keira si è fatta prendere un po' dal panico e ha detto «Voglio dire, sono con mio marito, no? Non sono con Chiwetel Ejiofor?».

La Knightley, sempre più frenetica, chiede aiuto a qualcuno fuori dalle telecamere, aggiungendo: «L'ho visto solo una volta, ed è stato davvero tanto tempo fa».

Alla fine, qualcuno conferma all'attrice che il suo personaggio, Juliet, è effettivamente rimasto con Peter (aka Chiwetel Ejiofor), nonostante i migliori sforzi di Mark (Andrew Lincoln).

Noi di certo non possiamo dimenticarlo.