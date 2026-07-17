Si chiama The Hailey Jean ed è l'ennesima prova che il denim oversize anni ’90 non è solo una mania da social. Oltre alla nuova collaborazione che vede protagonista Hailey Bieber, imprenditrice con la sua linea beauty Rhode e "social-ite" dal tocco d'oro!

E se avete salvato almeno uno dei suoi look in jeans su IG e TikTok, questa notizia vi riguarda da vicino.

Da semplice fan dei Low-Rise ’90s Loose Jeans del brand americano, Hailey passa così al ruolo di co-designer. La capsule è limitata, il prezzo resta accessibile e l'estetica parla chiaramente di nostalgia anni ’90. Qui trovate tutto quello che serve sapere: come sono fatti i due modelli, come vestono, quale scegliere e dove tentare l’acquisto dall’Italia.





The Hailey Jean: la capsule di jeans Hailey Bieber Gap

La collaborazione si chiama proprio The Hailey Jean e ruota intorno a due modelli di denim rigido 100% cotone, pensati per "rompersi" con l’uso. Il lancio è fissato per il 16 luglio su Gap.com alle 9 di mattina sulla costa est americana, cioè le 15 in Italia. Negli Stati Uniti ogni paio costa 89 dollari; il prezzo europeo in euro sarà allineato a quella fascia e verrà confermato al momento del drop. La capsule sarà disponibile online e in una selezione di store internazionali, a partire da Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia e Giappone. Jane Pattinson, responsabile del design globale di Gap, ha sottolineato che Hailey «capisce il denim in modo istintivo, dalle proporzioni a come si muove sul corpo».

I due modelli chiave: Extra Baggy e ’90s Low-Rise Loose

La capsule Hailey Bieber Gap è volutamente semplice: sei varianti totali, perché ogni modello arriva in tre lavaggi diversi. L’Extra Baggy Jean ha una gamba ampia e dritta e una vita media. Il fit è ispirato ai jeans maschili che Hailey ruba dal guardaroba di lui per poi far stringere dalla sarta. Il ’90s Low-Rise Loose Jean riprende invece il modello già virale del brand: vita bassa, fianchi morbidi, caduta larga sulla gamba. Entrambi hanno dettagli personalizzati, come la firma di Hailey stampata nella fodera delle tasche e il numero 1996 su bottoni e patch posteriori. Il riferimento è sia al suo anno di nascita sia alla fase d’oro della pubblicità denim di Gap. Bieber ha spiegato che si è «super coinvolta», dal design allo storytelling, perché non vuole limitarsi a mettere la firma su un progetto.





Come veste davvero il denim Hailey Bieber x Gap

Qui il punto chiave è il tessuto: niente elastan, solo denim rigido che all’inizio può sembrare più strutturato del solito. Gli esperti di denim ricordano che questo tipo di jeans tende ad ammorbidirsi dopo qualche ora di utilizzo, senza però cedere come un modello stretch. Tradotto in scelte pratiche: se siete tra due taglie, valutate quella leggermente più comoda in vita. L’Extra Baggy funziona bene su chi vuole volume su cosce e polpacci e un effetto unisex; il Low-Rise Loose valorizza il punto vita e lascia il fianco più scoperto.





L’estetica anni ’90 (molto) 2026 di Hailey Bieber

La campagna The Hailey Jean è un omaggio diretto al minimalismo Gap dei primi anni ’90. Gli scatti di Mario Sorrenti, con styling di Alastair McKimm, mostrano Hailey in studio, solo jeans e T-shirt bianche o nere. Nel video diretto da Charlie Di Placido Hailey è in una cameretta anni ’90 reinventata, sulle note di "Linger" dei The Cranberries mentre ripercorre alcuni "topic" della vita di una qualunque ragazza negli anni 90, decisamente "offline" rispetto al mondo di oggi. Lo stile resta quello che la rende riconoscibile: proporzioni oversize sopra, vita scoperta sotto, palette neutra. Tradotto nel vostro guardaroba: jeans, canotta bianca, blazer morbido e un paio di mocassini o sandali bassi.





Dove e come comprare i jeans Hailey Bieber Gap in Italia

Il canale principale per The Hailey Jean è il sito Gap.com, ma per chi vive in Italia il primo riferimento resta gap-italia.it, che gestisce e-commerce e corner fisici del marchio. Il consiglio pratico è prepararsi prima del 16 luglio: creare un account, salvare le taglie dei jeans Gap che già possedete, controllare le politiche di spedizione e reso. Al momento del lancio verificate se la capsule compare anche sulla piattaforma italiana; in caso contrario, il sito globale indica i Paesi raggiunti dalle spedizioni internazionali. Trattandosi di una limited edition, le taglie centrali potrebbero esaurirsi rapidamente.