Renée Zellweger ha vinto un Bafta per la sua intepretazione in Judy, Hugh Grant sale sul palco e si congratula con la collega: «Ben fatto, Jones»

Renée Zellweger si è aggiudicata il (meritato) premio come Migliore Attrice Protagonista ai BAFTA per la sua interpretazione di Judy Garland nel film Judy.

La parte migliore della cosa?

Quando Hugh Grant, salendo sul palco per presentare il premio per il miglior film, si è concesso uno scampolo di nostalgia per i tempi di Bridget Jones, e ha iniziato il suo discorso congratulandosi con la (ex) collega di set con un «Ben fatto, Jones». (cit).

Per poi aggiungere, in pieno stile Daniel Cleaver, «Quello era un abitino davvero molto, molto, sciocco».

Inutile dire che la sala, cogliendo il riferimento a Bridget Jones, film che ha sancito la fama mondiale di Renée Zellweger proprio a fianco di Hugh Grant, è esplosa in un applauso.

Meritatissimo per entrambi (a lei per la bravura, a lui per la simpatia).