Secondo fonti di Palazzo, re Carlo è ancora aperto alla riconciliazione con il figlio, il principe Harry, nonostante le continue critiche

Nella nuova, famigerata intervista televisiva in occasione della pubblicazione del suo libro Spare, il principe Harry ha rilasciato nuove dichiarazioni bomba.

Nelle clip dell'intervista rilasciate in questi giorni, Harry ha detto di voler riavere indietro suo padre e suo fratello e di volere «una famiglia, non un'istituzione».

«Non hanno mostrato assolutamente alcuna volontà di riconciliarsi», ha detto il duca del Sussex. Nonostante la frase non era indirizzata in modo chiaro a qualcuno, in molti sono convinti che il commento di Harry era diretto al fratello, il principe William, e al padre re Carlo.

Tuttavia, secondo quanto riferito, re Carlo III è desideroso di riconciliarsi con il suo secondogenito, contrariamente a quanto affermato di recente dal duca di Sussex.

Fonti di Palazzo affermano che re Carlo è aperto alla riconciliazione con il principe Harry

Secondo quanto riportato dai media britannici, fonti vicine al re affermano che le linee di comunicazione sono state lasciate aperte per il principe Harry.

«Coloro che sono più vicini a re Carlo III insistono sul fatto che lui ha sempre chiarito quanto ama entrambi i suoi figli. E ha mantenuto aperti per entrambi i canali di comunicazione negli ultimi anni, nonostante le tante frecciate che sono arrivate dalla California».

Le fonti di Palazzo hanno inoltre affermato che la versione del principe Harry secondo cui suo padre non vuole riconciliarsi è «sbagliata», aggiungendo che Carlo III, 74 anni, e suo figlio minore, 38 anni, sono sempre rimasti in contatto e si sono incontrati diverse volte durante le celebrazioni del giubileo di platino della regina Elisabetta II nel giugno 2022.

La loro relazione è stata «occasionalmente tesa», ma il monarca ha «ribadito che la sua porta rimane aperta e che il duca e [Meghan Markle] sono i benvenuti in qualsiasi momento».

E forse proprio come gesto di buona fede, per superare una volta del tutto i problemi, Carlo III avrebbe invitato Harry e Meghan a prendere parte alla sua cerimonia di incoronazione il prossimo 6 maggio.