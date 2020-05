Harry e Meghan hanno festeggiato il loro secondo anniversario di matrimonio con una giornata a casa con Archie: ecco cosa si sono regalati

Nel 2018, il principe Harry e Meghan Markle hanno catturato l'attenzione del mondo con il loro spettacolare matrimonio reale. Dagli anelli all'abito, alla lista di invitati di Hollywood e persino la loro eccezionale uscita su una Jaguar Zero Concept. Non mancava proprio niente.

Ma ora, a due anni da quella giornata perfetta, la coppia celebra la loro vita insieme in un modo molto più semplice.

Lo scorso 19 maggio, Harry e Meghan hanno festeggiato il secondo anniversario di nozze con il figlio Archie nella loro casa a Los Angeles.

I due, che al momento non hanno un account social attivo, non hanno pubblicato o detto nulla sulla giornata.

Ma una fonte ha rivelato a Us Weekly che il Duca e la Duchessa del Sussex hanno festeggiato scambiandosi dei regali romantici e sentimentali.

Ecco di che si tratta.

Ecco i regali che Harry e Meghan si sono scambiati per il loro anniversario

La creatività di Meghan è stata messa in pratica per quest'occasione. Secondo la fonte, la duchessa ha infatti deciso di creare a mano un biglietto per Harry, molto personale.

«Meghan ha disegnato il biglietto d'auguri di Harry e ha scritto a mano un bellissimo messaggio che esprime il suo amore per lui».

Il principe Harry, invece, ha optato per qualcosa di diverso:

«Harry ha sorpreso Meghan con un enorme, straordinario mazzo di rose e un anello, che lei adora».

La fonte ha anche rivelato che «I festeggiamenti sono stati semplici: hanno passato del tempo tra loro come famiglia. Non hanno lavorato quel giorno e si sono assicurati che di non avere riunioni o chiamate segnate in agenda».

«Come tutti gli altri, al momento sono bloccati per la pandemia, quindi sono restati a casa. Ma è stata comunque una bella giornata».

Altre fonti vicine alla coppia avevano precedentemente detto che Harry e Meghan stavano passando «bellissimi momenti pieni d'amore in quarantena con il loro Archie».

Sembra proprio che la coppia sia riuscita a ottenere quello che voleva dopo l'allontanamento dalla famiglia reale.

