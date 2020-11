Su Goop, il sito di Gwyneth Paltrow, è in vendita un libro da colorare composto da 64 immagini a tema vagina. Il motivo? Combattere i tabù

Gwyneth Paltrow non è una che usa mezzi termini, soprattutto quando si tratta di combattere i tabù legati al sesso e alla sessualità femminile.

Dopo la celebre candela "al profumo della mia vagina" (che è andata sold-out in tempo record) e quella al profumo del suo orgasmo, in vendita sul suo sito Goop per 75 dollari (poco meno di 70€), ora è il turno del libro da colorare a tema vagina, dal titolo Vulva Post Strutturalista.

L'album da colorare mostra le parti del corpo delle donne sovrapposte a immagini iconiche come uno squalo, il monumento presidenziale degli Stati Uniti Mount Rushmore o la piramide che si trova sul retro di banconote da 1 dollaro.

(Continua sotto la foto)

A riguardo, sul sito Goop si legge:

«Questo libro da colorare incentrato sulla vulva è composto da sessantaquattro fogli a strappo da pitturare, condividere con gli altri e persino incorniciare una volta finito.

Fa un ottimo lavoro di demistificazione dei genitali femminili (argomento che è ancora tutto troppo avvolto nel mistero e nel tabù)».

«Abbina una confezione di matite colorate e regala il libro Vulva Post Strutturalista alla tua amica femminista più punk rock!».

È possibile acquistare il libro sul sito Goop, al prezzo di £12, circa 14 euro.

Gwyneth Paltrow non è certo una novizia degli argomenti sessuali: già nel 2016 aveva pubblicato una lista di sex toys per «promuovere una cultura dell'arte amatoria ed erotica».

Nella lista, chiamata da Gwyneth Not-So-Basic Sex Toys, si trovavano proposte di ogni tipo, dal dildo placcato oro 24 carati del valore di 12mila euro, a proposte più abbordabili ma ugualmente divertenti, come il vibratore che si può azionare a distanza o la collana stimolante per il seno.